为了让你好好生活，你知道身上器官多努力吗?

我们的身体，就像一个小宇宙，充满着各种各样的秘密。在生命运作的过程中，除了呼吸和心跳，身体中还有些反应则可能奇怪又有趣。你知道吗？为了让你好好生活，身上器官有多努力吗?

胃，你的“能量守护者”

胃是人体的消化器官，位于膈下，上接食道下通小肠，可以储藏和消化食物。食物运到这里，首先给它们加上各种消化酶和酸，然后就不断地搅拌，直到它们变成可吸收的半流质物体进入小肠，从而为全身供应能量。

由于容量有限，要是一顿饭吃得特别多，胃就会胀得难受。如果经常外出大吃大喝，还都是高蛋白和高胆固醇的菜，胃容易消化不良，增加体内的胆固醇。所以，应当避免吃过饱或者吃一些油腻、辛辣的食物。

心脏，为了你，它的工作制是“007”

你也许会吐槽“996工作制”，但你知道吗，为了你，心脏的工作制是“007”。

心脏，是人最重要器官之一，时时刻刻都在运动。心脏的作用是推动血液流动，向器官、组织提供充足的血流量，以供应氧和各种营养物质，并带走代谢的终产物（如二氧化碳、无机盐、尿素和尿酸等），使细胞维持正常的代谢和功能。

研究发现，从40岁开始，心脏向全身输送血液的效率开始降低，45岁以上男性和55岁以上女性心脏病发作的风险开始增加。所以，我们应当常运动，把运动变成一种习惯，是保护心脏最好的方法。

肝脏，让你不再“毒”行

肝脏是身体内以代谢功能为主的一个器官，主要功能是储藏、代谢和解毒。

肝脏对来自体内和体外的许多非营养性物质如各种药物、毒物以及体内某些代谢产物，具有生物转化作用，通过新陈代谢将它们彻底分解或以原形排出体外，这种作用被称作“解毒功能”。

但肝脏最怕烟和酒，尼古丁会对肝造成伤害，酒精更是肝脏的“毒药”。肝脏最需要的还有好睡眠，最好学会抑制情绪，遇事心平气和。

胆囊，你的“苦”，它在帮你承受着

胆囊，是位于右方肋骨下肝脏后方的梨形囊袋构造（肝的胆囊窝内）。胆囊的主要功能是储存胆汁，在进食时，胆汁注入肠中，以促进食物的消化。胆囊更是身体里的“苦力担当”，除了储存苦涩的“胆汁”，还可能承受各种疼痛之苦。

如果没有胆囊，胆汁就会不停地排到肠道中，持续刺激肠道，产生消化不良、腹泻等不适。过多的胆汁还可能反流进胃和食道，诱发反流性胃炎、食道炎，甚至增加患食道癌的风险。“无胆”还会使胆管结石的发病风险增加。

为了让胆囊少吃点苦，生活中应当保持常吃早餐的习惯、严控脂肪和胆固醇的摄入、多吃杂粮、多喝水、减少草酸摄入、少吃酸味食物……除此之外，保持良好的作息习惯和运动，也是预防胆囊疾病的重要措施。

本文由首钢医院内科主任姚震进行科学性把关。