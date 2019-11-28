吃辣椒上瘾？其实这是一种良性自虐
王绍绍
“四川人不怕辣，湖南人怕不辣，贵州人辣不怕”，这句话可以说流传甚广了，很多人喜欢吃辣椒，甚至顿顿吃饭离不开它。那么，为什么人们会对辣椒上瘾呢？吃辣椒时应注意什么？
辣椒的成分中含有辣椒素，在我们的口腔和皮肤上，有一些特定的神经受体，与辣椒素结合后会产生“热”和“疼”的讯号，于是，人体就会感受到高温灼热的感觉，其实就是一种痛感。那么，为什么有些人面对这种痛感如上瘾一般，无辣不欢呢？
喜欢吃辣椒的人，在他们刚开始尝试吃辣椒时，都是觉得不太舒服的。但慢慢人们发现，在大脑感到疼痛时，身体会出现一系列应激反应，例如分泌类似吗啡的物质内啡肽，试图通过产生快感来镇痛。这样，在最初的疼痛之后，反而让人产生了一种愉悦感，也正是这种痛感和快感的结合，让很多人的饮食无辣不欢。
美国宾夕法尼亚大学心理学教授保罗·罗津提出一个词来形容这种行为，叫良性自虐，指的是一种通过自虐获得享受的状态，可谓越虐越开心。当人们进行一些消极行为时，其身体和大脑会感受到威胁，但随后他们会发现并不存在危险，因此产生一种“驭体于灵”的快感。简言之就是通过身体不适来获得精神愉悦，之后让人有种如释重负的愉快感。
为什么良性自虐会带来这种快感呢？这是因为人类进化出了一种奖赏好奇与探索的大脑机制，发现新事物会让人感到很兴奋。如果我们吃了一些看起来有危险的东西，最后仍能安然无恙，发现新奇事物后，之前的恐惧感随即转化成兴奋感。因此，良性自虐也被称为“快乐逆转”。
许多人靠辣椒来开胃，但过多的辣椒素会剧烈刺激胃肠黏膜，使其高度充血、蠕动加快，会破坏神经末梢的感觉，长期就会使胃黏膜损伤，引起慢性炎症，严重的会使消化道出血、诱发溃疡，而且过量食用辣椒还会损坏肠道，引起腹泻。此外，有消化道疾病的人，食用辣椒可能还会出现胃痛、肛门灼热、大便干燥等问题。建议根据自身情况，适度摄入辣椒，不易过多食用。
本文由北京大学第三医院机场院区神经内科副主任医师尹铁伦进行科学性把关。
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