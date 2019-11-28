冬天只能“坐以待胖”？送你一份超实用瘦身攻略！

冬天到了，你身体的“囤肉”理由是下面哪一条呢？

1.冬天实在太冷了，最适合就是去吃火锅了，然后就离不开火锅了，最后就猝不及防地胖了……

2.冬天那么冷，外面又是刮风又是下雨的，怎么能出去运动！如果在室内运动吧，穿着那么多衣服，动起来太难受啦……

3.冬天那么冷，必须得留点脂肪御寒，我不减肥是因为我怕冷……

4.冬天有除夕、春节、元宵……那么多节日，买了那么多年货总是要吃的，宰了的鸡鸭鹅鱼羊牛，也总是要吃的，吃着吃着就胖了……

5.反正要到夏天才穿短裤短袖，才要秀身材，到夏天再减就好了，冬天减出好身材也没人知道……

各位就别找理由了！长肉不好看是其次，重要的是过度肥胖会使人抵抗力减弱，易患疾病。今天小编就送大家一份超实用瘦身攻略，让你身体冬天不“油腻”！

一、多喝热水！

“多喝热水！”这句被称作“直男式语录”其实真的有用！中医有云：“药补不如食补，食补不如水补。” 喝水，减肥必不可少的帮手。喝水不仅可以占据胃的空间，增加饱腹感，还可以消除口渴带来的饥饿感，帮助我们在减肥期间降低食欲。水可以助力脂肪燃烧，身体代谢1kg脂肪需要10L的水分，水分不够会降低新陈代谢的速度。

那么，减肥期间怎样喝水？最好的莫过于白开水了，简单实用。喝水的时间段没有严格的要求，重点是在一天内多次补水，一般建议一次200ML为宜，避免加重胃肠道负担，引发消化道疾病，这样才能促进胃肠蠕动，有更好的减肥效果。就控制饮食来说，餐前饮用两杯水是降低食欲的好办法。

二、吃吃吃！

冬天这么冷，吃多了才能防寒保暖。如果想瘦下来，试试这几种清肠瘦身食物，给肠子“洗洗澡”吧！

1.吃菠菜。菠菜叶中含有一种类胰岛素样物质，能使血糖保持稳定，此外，菠菜还含有大量抗氧化剂，具有抗衰老、促进细胞繁殖作用，防止大脑老化。

2.吃木耳。木耳具有补气活血、凉血滋润的作用。黑木耳中的植物胶质有较强的吸附力，有助于排出残留在消化系统内的杂质，起到洗胃涤肠的作用。

3.吃海带。海带能清除附着在血管壁上的胆固醇，使其保持正常的含量。海带中的褐藻胶因含水率高，在肠内能形成凝胶状物质，有助于排出体内垃圾，并可防止便秘的发生。

4.吃苹果。苹果中的可溶性纤维素，可有效增加大便量，增加大便残渣的排出能力。此外，苹果皮中含有丰富的抗氧化活性物质，能降低肠道老化的速度。

三、迈开腿！

说一千道一万，想要大幅度提高身体新陈代谢率，你必须得“迈开腿”！通过运动减肥不仅可以预防反弹，而且还会使身体更健康。那冬季减肥做什么运动好呢？

1.室内打羽毛球。虽然打羽毛球的运动强度并不高，但是在活动的过程中，出汗量还是很多的。所以，冬天想要减肥的朋友们，可以选择室内打羽毛球！一般来说，坚持打羽毛球半小时以上，就能起到很好的燃脂瘦身效果了。

2.跳绳。跳绳可以增强人体肌肉和耐力，改善心血管、呼吸和神经系统的功能，预防慢性病。室外寒冷，在家里跳绳也能起到不错的减肥效果，并且随时随地都能进行。持续跳绳十分钟，就相当于慢跑三十分钟或跳健美操二十分钟。所以，平常需要运动减肥的朋友，不妨多跳绳。

本文由河北省燕达医院营养科副主任医师沈迎建进行科学性把关。