山西省17家医院接入微信看病就医服务

11月27日，山西晚报记者了解到，微信城市服务的看病就医服务已覆盖30个省市，接入640家三级以上医院，其中山西有17家，为用户提供便捷挂号、看病、缴费、查询报告服务，也为医疗机构及患者提供了高效沟通渠道，带来“不排队”的优质就诊体验。

据了解，山西接入此服务的17家医院分别为：大同市第五人民医院、山西大医院、临汾市人民医院、晋城市妇幼保健院、山西省眼科医院、山西省心血管病医院、山西省肿瘤医院、太原市妇幼保健院、山西省中西医结合医院、山西中医学院附属医院、太原市中心医院、同煤集团总医院、阳泉市第一人民医院、运城市中心医院、大同市第三人民医院、晋中市妇幼保健院、阳泉市第三人民医院。

用户在微信中的“我”页面点击“支付”，选择“城市服务”，下拉页面即可在“看病就医”中找到挂号等服务。该入口整合了多家已经接入城市服务的医院，用户点击进入后可根据自身情况选择医院，查看科室所有医生的简介和擅长领域并进行预约。

预约成功后，用户将收到微信提醒消息，根据指示前往医院就诊即可，就诊产生的费用还可使用微信支付缴纳。同时，部分医院已支持线上医保缴费，用户在医院服务主页绑定社保卡后即可使用医保缴纳看病费用。

除此之外，微信就诊服务功能也不断延伸，不仅提供化验报告查询功能，部分医院还支持充值缴费、查询历史记录、就诊服务评价等，覆盖用户看病就诊全流程，让用户少跑一趟。

目前，微信城市服务已提供公安、交管、医疗、教育、民政等30个类别，累计服务用户超5.7亿。其中，“看病就医”已成为微信用户获取优质可信的公共医疗服务的入口。（记者 贾瑞婧）