秋冬皮肤痒 试试这么做

天气慢慢变冷了，有些人的皮肤开始变得干燥起来，脱屑发痒。广东省妇幼保健院皮肤科主任李晓伟解释，这种现象与皮脂的分泌有关。

李晓伟介绍，影响皮脂分泌的因素有很多，包括内分泌、年龄、性别、温度、湿度、饮食生理周期、洁肤方式等。一般来说，夏季外界温度湿度较高时，皮脂的分泌较多，而到了秋冬天气干冷时，皮脂的分泌也跟着减少，所以皮肤就变得干燥起来。另外，随着年龄的增长，皮肤分泌功能减退，保护和滋润皮肤的皮脂分泌也跟着减少，也可引起皮肤的干燥瘙痒，这也是为什么皮肤干燥引起的瘙痒症更多的在中老年人中出现的原因。

如何缓解皮肤瘙痒？李晓伟支招说，首先切忌搔抓。皮肤瘙痒时，很多人的第一反应就是搔抓，但对于这种皮肤干燥引起的瘙痒，则是越抓越痒，而且还容易损伤皮肤，甚至继发感染。

洗澡时也有诸多细节要注意。洗澡的水温不宜过高，以接近或略高于人体体温即可，即水温控制在37℃~40℃为宜，时间也不宜太长，最好能控制在10~15分钟以内，洗澡时尽量避免使用碱性的香皂或肥皂。

在秋冬干燥季节，做好皮肤的保湿工作也非常重要。洗完澡后记得及时给皮肤涂上一层保湿产品。目前保湿产品一般可分为乳、霜、油三种剂型，乳和霜有较好的补水保湿效果，适用于大部分类型的皮肤，油剂有较好的封包作用，可以防止水分经表皮丢失，但本身不具有补水效果，单独使用时肤感欠佳。在涂抹护肤品的时候，用手指轻轻画圈按摩，让其慢慢地渗入皮肤，注意不要使劲搓皮肤。另外需要提醒的是，对于敏感皮肤者，最好是选用不含酒精、色素等刺激性物质的保湿产品。

贴身衣物最好选宽大松软的棉织品或丝织品，饮食上少吃辛辣刺激的食物。对于瘙痒程度比较严重甚至已经严重影响到日常生活和工作的，建议在医生的指导下使用一些药物，切勿自己随意用一些外用的止痒药膏，以免出现皮肤继发感染和过敏。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）