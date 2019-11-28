脱贫攻坚|江苏涟水：健康扶贫不让“病根”变“穷根”

近年来，涟水县高度重视健康扶贫工作，全面落实“两不愁三保障”要求，不断完善医疗保障机制，统筹实施建档立卡低收入人口医疗兜底保障、大病精准救治、基层医疗卫生服务能力提升等攻坚行动，努力让低收入人口“少得病、看上病、看好病”。

减免低收入户患者医疗费用1900多万元

家住唐集镇的贫困户李明良老人10年前做过食管癌手术。入秋以后，老人突然感到胸闷、气喘，在县人民医院住了一周，出院结算时，老人怎么也没有想到，3000多元的费用，他只需要承担300元。

这是涟水县扶贫新政策给群众带来的实惠。10月1日起，涟水县在全市率先实行财政兜底机制，低收入人口在县内医院住院治疗，住院费经基本医疗保险、大病保险、医疗救助、大病补充保险等结报后，个人自付医疗费用超出住院总费用10%的部分由财政兜底。也就是说，低收入人口在县内医院住院治疗，自费部分不超过住院总费用的10%。

涟水县卫健委主任罗天风介绍，涟水县全面落实“先诊疗、后付费”扶贫政策，今年1-10月份已经有超过1.8万名低收入人口享受此项政策。记者在涟水县人民医院看到，为做到精准识别，医院通过信息化手段，读取患者社保卡信息，对患者身份进行精准识别，在院系统禁止收取预交金，出院一站式结算，形成从入院到出院的完整流程闭环管理。目前，涟水县完善多层次医疗保障体系，建立县域内“一站式”结算平台，构筑基本医疗保险、大病保险、医疗救助、大病补充保险和财政兜底五道防线，还率先在全省探索实施补充医疗保险。据统计，今年以来共免除建档立卡低收入患者医疗费用1934.64万元。

60余名先心病患儿重获新生

“我们在南京得到了省委驻涟水帮扶工作队和南京儿童医院无微不至的关怀，一家人就像做梦一样，是你们给了我女儿第二次生命！” 11月1日，在南京儿童医院得到救治的涟水县先心病患儿小羽欣治愈出院。一大早，她妈妈特地给主刀的副院长莫绪明送去一封感谢信。

小羽欣获得救治，得益于省委驻涟水县帮扶工作队实施的困难家庭先心病患儿救助项目。省委驻涟水县帮扶工作队积极探索构筑医疗保障网，推行困难家庭先天性心脏病患儿救助和村级医疗互助等健康扶贫模式，为“两不愁三保障”构筑一条健康保障线。工作队队长、涟水县委副书记孙国君告诉记者，从去年10月以来，工作队先后分3批组织了61名先心病患儿到南京市儿童医院体检筛查，其中28名患儿分批次得到手术治疗，未做手术的患儿也有了科学的治疗方案。

据了解，该项目以经济薄弱村18岁以下先天性心脏病患者以及城镇贫困家庭患者为救治对象，以南京市儿童医院为救治医院，以患儿家庭自愿参与为原则，联合省慈善总会和南京市儿童医院爱佑基金、爱德基金等给予患儿医疗费救助，大大减轻了贫困村民的医疗负担。第三批救助活动中有19名患儿需要手术治疗，预计到2020年元旦前所有需要手术的患儿将得到救治。

“村民医疗互助计划”惠及近4万人

得益于年初试行的“村民医疗互助计划”，东胡集镇严黄村的建档立卡户黄在甫肩上的担子轻了不少。他翻开一卡通存折和医药费票据说，今年3月老婆生病花去医药费5万多元，医保报了4万多元，医疗互助报了5020元，实际看病只花5000多元。

“村民医疗互助计划”，对建档立卡户住院费用按病种进行二次报销，切实减轻贫困群众看病负担。“村民医疗互助计划”通过“村民筹一点、集体出一点、社会助一点、政府补一点”方式筹集资金，省委驻涟水县帮扶工作队按照120元/人的标准投入73.164万元，将帮扶的17个省定经济薄弱村6097名建档立卡人口作为一个整体全部兜底纳入，在此基础上又筹集100万元设立项目引导资金，对有意愿并可持续实施医疗互助的镇、村进行奖补，目前已有东胡集镇全镇23个村、涟城街道张罗村、高沟镇前进村和街南村先后实施该项目，受益人口达到近4万人。

据介绍，群众住院医保报销后个人支付超过1500元即可申请医疗互助报销，报销流程分三步：第一步，提供住院及医保报销资料图片；第二步，由第三方机构按照细分的1593个病种进行病种认定，同时确定报销金额；第三步，发放报销金。今年以来，符合报销条件273人次，累计报销55.9万元，其中低收人户151人次，累计报销32万元，报销金额占全部医疗费用的13.2%，占个人支付部分的1/3左右，成为老百姓实实在在的“第二医保”。（李卫兵）