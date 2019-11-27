江苏省从群众身边小事入手解决食品安全问题

从群众身边的小事出发加强食品安全监管，是提升群众获得感和幸福感的有效方式。自今年开展整治食品安全问题联合行动以来，江苏省立足群众日常生活的身边小事，从群众需求着手，加强监管和社区建设，让群众入口的食物更安心。

加强农村家宴监督管理 打造“阳光宴会厅”

农村集体聚餐由于其实惠、方便受到老百姓的欢迎，但同时也存在操作场所简陋、食品加工设备不卫生、民间厨师健康状况不确定、从业人员食品安全知识缺乏、操作不符合卫生要求等安全隐患。江苏省泰州市通过“阳光宴会厅”工程建设，以社区为单位提供聚餐场地，聚餐点可根据村民家宴的需求自行布置。除此之外，聚餐点按照“六统一”标准打造，即：统一名称格式、统一制度上墙、统一明厨亮灶、统一厨师公示、统一备案驻点、统一保险护航。

与此同时，社区将厨师统一登记管理，进行培训和考评，实现民间厨师“持证上岗”，对帮厨人员进行管理和培训，公示健康证。通过统一农村宴会聚餐点的形式，将农村集体聚餐由松散式管理向集中化管理转变，不仅改善农村集体聚餐条件，更提升了农村集体聚餐食品安全保障水平。民间厨师表示，自己从之前的“打游击”到现在被“收编”，不仅有了更好的工作环境，也有了更好的保障。

农贸市场实行信息化监管 使农产品可溯源

江苏省开展农产品质量安全整治细化四类产品五项行动，整治行动取得了阶段性成效。通过推进农贸市场实行信息化监管，提升覆盖率，每个摊位前都有电子显示屏和二维码，消费者可通过二维码扫描查询到蔬菜的相关信息，争取做到农产品的可溯源，让群众能够切实看到并且感受到食品安全。

除此之外，江苏省采用示范引领促提升的方式，镇江等地持续开展“放心肉菜示范超市”“食用农产品示范农贸市场”等示范创建活动，进一步推进提升食品安全主体协作机制。

启动 “外卖食安封签” 让群众对外卖更放心

网络餐饮服务以方便快捷的方式受到不少人的喜爱，但是网络餐饮服务行为的规范也存在一些漏洞和问题，规范网络餐饮服务行为尤其是食品流通环节的食品安全也是群众关心的焦点。

南京市市场监管局举办“政企共聚一堂共话食品安全”外卖食安封签启动仪式，“食安封签” 让食品在流通过程中的安全有了进一步的保障，为网络订餐配送穿上了“安全防护服”，也为消费者网购食品配备了新的“安全防火墙”，解决了网购食品在食品流通环节中可能出现的食品安全问题，让群众享受便利的同时也能吃得安心。