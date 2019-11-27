加强校园食品安全监管 “明厨亮灶+互联网”让家长更放心

江苏省在整治食品安全问题联合行动中，针对校园食品安全问题，大力推进主体责任落实，建立健全陪餐制、进货查验、自查报告等各项食品安全管理制度，并积极推进“明厨亮灶”建设，争取做到学生吃得开心，家长看着放心。

“明厨亮灶+互联网” 食品安全家长看得见

学生食堂是学生在校的主要饮食来源，除了学校食堂需要制定严格的监管制度，家长的监督也很重要，食品安全家长“看得见”，家长才能更放心。

联合行动期间，江苏省大力推进主体责任落实，建立健全陪餐制度、进货查验制度、自查报告等各项食品安全管理制度。江苏省市场监管局联合江苏省教育厅采取“四不两直”的方式对部分学校开展现场检查，积极推进“明厨亮灶”的建设。

江苏省积极搭建“阳光食堂”信息化管理平台，逐步提高覆盖率，各地市也因地制宜，创新“明厨亮灶+互联网”的实施模式，如常州市的“阳光餐饮”建设，扬州市的“美滋滋”食品安全公众端平台建设，以及淮安市的“透明餐饮”建设，通过互联网将学校食堂食品安全信息和关键环节向社会公开，让群众能够看得到、感受得到，让家长更安心。

南京金陵中学河西分校启动“明厨亮灶、透明厨房”工程，家长不仅能通过移动设备在手机上随时查看、监督食品加工操作过程，并且每天每班邀请一位家长志愿者代表参与食堂全程监督和服务，家长志愿者们也建立了“食堂家长志愿者”和“食堂师生”QQ群、微信群，及时了解家长、师生的合理建议和诉求并反馈给食品管理人员。

泰州中学也积极推进“明厨亮灶”建设，建立了从原料采购、进货查验、索证索票、食物仓储、清洗消毒、烹调加工等全流程、各环节可溯源的电子监控体系。学校有随处可见的预约点餐设备，学生可以在设备上进行预约点餐，方便学生及时取餐就餐，家长也可以通过网络在手机上为自己孩子进行预约点餐，不仅能够及时观测到食品安全问题，对于营养搭配也能起到监督作用，让孩子不仅吃得安全，也吃得科学营养。

自己吃的自己检 让学生体验食品安全

除了加强食品安全监控，加强学生食品安全的教育也是校园食品安全体系中的重要部分。南京金陵中学设立的学校食品快速检测中心，不仅实现了对食材的初把关，同时也作为学生的学习基地，通过课堂教学以及实际检测操作的方式，让学生参与食品快速检测，提高学生们对安全食品的鉴别能力。学生表示，通过学习和简单的操作就能明白食物是否符合标准以及了解食品安全相关知识，更能认识到食品安全的重要性，自己吃得明白也吃得放心。