俄罗斯辅助生殖医学专家见面会在北京京大医院成功举办

2019年11月23日，北京京大医院海外医疗部院长魏源邀请到俄罗斯生命线生殖医院医学中心主任伊莉娜·安娜·洛夫娜博士在京大医院召开俄罗斯辅助生殖专题见面会。

会议的开始首先由京大医院夏梦院长深入浅出的讲解女性卵巢保养及卵巢对于生殖健康的重要性。

接着由伊莉娜·安娜·洛夫娜博士介绍了俄罗斯先进的辅助生殖技术，伊莉娜·安娜·洛夫娜博士作为俄罗斯生命线生殖医院医学中心首席专家成功指导了诸多第三代试管婴儿项目及成功案例。

在会后患者与专家“一对一”进行交流，详细探讨病情，针对大龄、卵巢衰退、试管多次失败、多年难以怀孕、自身子宫条件差、无精弱精等情况出具详细的诊疗建议。

生命线生殖医疗中心是俄罗斯生殖专科医院中的领导者。位于俄罗斯首都莫斯科，成立于2008年，在莫斯科设有两个分院。医院每年成功完成1500例左右的试管婴儿周期。成功率高于俄罗斯平均水平及欧洲平均水平，与美国平均水平持平。医院拥有世界先进水平的仪器设备及专家团队，卫生标准为世界之最。