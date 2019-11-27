2019第四届北京国际医药健康创新展览会暨2019首届中国药谷高峰论坛在京召开

11月27日，由北京医药行业协会、大兴区人民政府联合主办，中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地承办，中国技术创业协会生物医药园区发展联盟、中关村昌科生命健康产业联盟、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司协办的第四届北京国际医药健康创新展览会（IMHI 2019）暨2019首届中国药谷高峰论坛在京召开。

开幕式上，北京医药行业协会与肯尼亚共和国大使馆肯尼亚文化商务促进中心签署了《关于药品医疗设备采购项目框架合作协议》，协议涵盖了药品成品及原材料进出口，医疗器械进出口，技术交流，人员培训，医疗机构建设，中医药项目平台搭建及推广等内容。并计划未来三年内采购一个同等中国国内3级水平医院，采购总额约为900万美金。

《药物警戒：回顾过去与展望未来》（中文译本）是由邵明立、梅群、武志昂、董铎汇聚国内医药行业、企业的100余位专家学者历时2年完成，并与国内多所院校、机构达成合作协议，于11月27日正式发布。英文版《药物警戒：回顾过去与展望未来》是由世界卫生组织乌普萨拉监测中心的I.拉尔夫·爱德华兹和玛丽·林德奎斯特集结目前国际上药物警戒研究领域的专家学者精心打造； 药物警戒是与发现、评估、理解和预防各种不良反应与其他任何可能的药物问题有关的科学研究和活动，涉及药物从研发到上市使用的全生命周期。

会上，国家药监局副局长徐景和就新《中华人民共和国药品管理法》进行了权威解读。

在开幕式主旨报告环节，中国中国工程院院士、北京大学第一医院名誉院长郭应禄做了题为《无创微能量医学——修复器官功能的希望》的报告，分享了他近年来的研究成果和对未来医学发展的展望。

中国医学科学院北京协和医学院药物研究院副院长、国际欧亚科学院院士杜冠华在大会做了题为《创新药物策略研究》主旨报告，杜教授从世界新药研发历史与现状分析了当今创新药物研发趋势与策略。

据了解，本届展会以“创新、协同、发展”为主题，响应国家一带一路发展政策，围绕“政策解读、技术研发、产品推广”举办一系列高峰论坛、新品种项目路演与推介会等活动。展会汇集国内外医药健康领域高精尖产品，内容涵盖化学制剂、生物制药、现代中药、中药饮片、药品研发、大健康产品、医疗器械、工程装备等领域的科学技术与前沿产品。展览会面积达10000平方米，共有来自全国26个省市以及15个国家和地区1000余家企业参展参会，为企业搭建产业发展、商贸洽谈、信息交流的优质服务平台。

此次展会将举办两场高峰论坛、六大主题展区、十余场平行主题论坛。同期举办的2019首届中国药谷高峰论坛将于2019年11月29日在位于北京大兴生物医药产业基地的中国食品药品检定研究院举办。