妙健康构建AI健康知识图谱，加速推进慢病管理应用

近年来，随着互联网大数据的爆发，人工智能发展的第三次浪潮已经袭来，在各行各业中的应用越来越广泛，而相关领域“知识图谱”的建设，对AI技术的具体落地起到了关键作用。

什么是知识图谱？这是谷歌在2012年提出的概念，具体指支持从语义角度组织网络数据，从而提供智能搜素服务的知识库，能够进一步查询复杂的关联信息，从语义层面理解用户意图，改进搜索质量。受此影响，国内也涌现出百度知心、搜狗知立方等知名知识图谱。

如今，知识图谱不止于搜索，逐步成为一项重要的AI技术基础设施，已经蔓延应用到了聊天机器人、大数据风控、智能医疗、自适应教育等多个领域。例如，由妙健康、阿里云合力打造的基于自然语言处理（NLP）的“诺亚方舟”健康医疗知识图谱，是当前垂直健康领域最先进的知识图谱。

传统的健康知识库大多采用人工编辑的方式，这种方式存在效率低下、规模较小、知识和信息更新上比较滞后等问题，实际应用效果并不理想。值得注意的是，医疗健康是一个非常严谨的领域，因为直接牵涉到人的生命健康，知识库必须具有极高的准确性和价值。

由于网络上的各类养生谣言、营销资讯等鱼龙混杂，造成获取权威、有效、精准的健康信息十分困难，如果构建健康知识图谱时随便抓取这些内容，用户将深受其害。NLP健康知识图谱的诞生，有效解决了上述一系列痛点，另一方面，还支持辅助推理、持续动态优化和知识扩充等功能，实现了真正的“降本增效”。

妙健康成立于2015年，是一家以健康行为大数据和人工智能为基础的健康科技公司，集健康数据收集、健康行为干预、健康增值服务于一体。经历4年多发展，妙健康旗下“妙+”平台已经沉淀了7800万+用户的海量健康数据，为NLP健康知识图谱的建设打下坚实基础。

阿里云是全球领先的云计算及人工智能科技公司，已为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务，拥有安全、可靠的计算和数据处理能力。旗下ET医疗大脑致力于同医疗领域的参与者一起，打造专注、谨慎、聪明的应用医疗健康数据智能。

妙健康和ET大脑团队进行深度合作，自研构建“诺亚方舟”医疗健康知识图谱，采用了深度学习算法模型，通过多示例学习（Multi-instance Learning）算法，使用各种数据源以及结合业务专家提供的启发式规则生成基本数据，使用远程监督学习的方法自动生成了大量的图谱实体以及关系对。

目前，“诺亚方舟”知识图谱包含疾病、症状、检查、药物、食材、食谱、人群、运动等多达100万左右实体节点，以及疾病到症状、疾病到检查、菜谱到人群等超过1000万的关系连接，充分涵盖了健康管理人群自身管理过程中常见的结构化知识描述。

“诺亚方舟”知识图谱现仍在动态持续改进之中，这些成果为妙健康在健康管理服务上的开发应用提供了强有力的引擎，是其构建“健、医、药、保”全链条闭环生态的底层数据和技术支撑，已经形成独有的商业模式和核心壁垒。

得益于“诺亚方舟”知识图谱的能力，妙健康可以满足AIoT时代用户升级的健康需求，通过人工智能分析具象化用户的健康画像，推出评定“个人健康状况/健康行为”的指数“H/M值”，并依此制定游戏化健康任务与多维度的健康计划，为用户提供有针对性的运动、营养、睡眠、心理等方面的健康管理服务。

此外，以构建“诺亚方舟”知识图谱建设为契机，妙健康还加快了在慢病管理上覆盖的步伐，持续补充和完善如三高、糖尿病等慢性疾病领域的知识库，将人工智能与医学专家相结合，提前预防和干预此类疾病风险，帮助用户进行科学有效的慢病管理。