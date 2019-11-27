明厨亮灶有助校园食品安全

近日，国家市场监管总局宣布全国范围内已有34万所学校食堂实现了明厨亮灶，而且还在网上直播。不管是从业人员、监管人员还是学生、家长，在手机上安装一个阳光食安APP，就可以随时查看实现联网的学校食堂后厨。

推动实现明厨亮灶、阳光校餐，并非今年才有的新闻。我国自2011年底开始实施农村义务教育学生营养改善计划，已配套建设了全国“阳光校餐平台”，要求学校老师每天都要上传学生营养餐照片及就餐情况，起到了很好的监督效果。但客观来讲，拍摄照片只是一两个场景，很难覆盖到食品采购、烹制、就餐的全过程。

相比之下，阳光食安APP运用了区块链、大数据分析、云计算、AR/VR、位置服务等新技术，能够实现监管过程自动识别、自动判断、自动跟踪和自动反馈，让系统自动巡查，发现违规学校食堂、违规问题线索，抓取违规具体画面。而且，每一个违规图片都能做到定人物、定时间、定地点、定场景、定事件，并且把每一个证据都能记录到不同的“账户”中，无法篡改。这就提升了对于学校食堂后厨的监管水平，把食堂后厨从幕后推到了前台。家长和学生可以看到学校食堂的各种公示信息，也可以对后厨的卫生状况进行评价或者直接投诉，这就实现了从“少数人管多数人”到“多数人管少数人”治理局面的转变。

一般来说，出于安全的考虑，学校食堂很少对外开放。如今，通过视频直播的形式，学校和监管部门可以实现过程监管。这种方式还能倒逼学校食堂提高食品安全水平和服务品质，树立品牌意识，形成市场化的运作机制。家长们则足不出户就可以了解孩子在学校的食品安全状况，参与到学校食堂的管理之中。这些都是新技术带来的监管形式创新。

不过，要进一步确保校园食品安全，仅靠直播还不够。从源头上讲，一方面，必须明确学校自主经营的食堂是公益性的，不能以营利为目的。在此基础上，学校应当利用公共信息平台等方式及时向师生家长公开食品进货来源、供餐单位等信息，并鼓励师生和家长参与校园食品安全管理，睁大社会监督的眼睛。另一方面，要督促落实校园食品安全主体责任，落实校长陪餐制，对违法问题深挖彻查，对不法分子严惩重处。只有形成部门联动、社会协同、公众参与的校园食品安全长效制度机制，才能让孩子们在学校吃上放心饭。