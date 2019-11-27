养老院改造要多点人文关怀

里弄、上世纪七八十年代的家具、工厂里用的饭盒、印着雷锋头像的杯具和背包、装饰用的12英寸黑白电视机……近日，上海浦东新区航头镇鹤韵养护院宣布，计划在明年将两个楼面装修成30多年前的样子，创建记忆家园，让老人们“穿越”到过去。据了解，荷韵养护院接收的是60岁以上，经上海市老年照护统一需求评估达到4级以上的老人。

认知症也叫阿尔兹海默症，是一种神经退行性疾病，主要表现为记忆损失以及认知功能障碍，是老年人群常见的疾病。因为记忆力快速减退且无法恢复，认知症老年人在日常生活和人际交往中都存在着诸多障碍。救护那些“忘记世界的人”，仅凭传统的药物治疗远远不够，关键在于通过熟悉的人物和场景，帮助那些老人打捞“失去的记忆”。

为了保障认知症老人的晚年生活，近年来，上海积极推进“认知症老年照护体系”建设，这两年，相关部门将“改建1000张认知症老人照护床位”列入市政府实事项目。荷韵养护院创建记忆家园，既是根据国内外先进照护理念进行的实践探索，也是响应推进“认知症老年照护体系”建设的要求。再现老人熟悉的场景，有助于鼓励老人回忆那些带有感情色彩的时间节点，这对于锻炼老人记忆、慰藉老人情感无疑有着积极的意义。

热播剧《都挺好》中，苏大强在确诊为阿尔兹海默症后，令观众从他身上看到了认知症老人的共同特征——他们虽然忘记了世界，但从未忘记对子女的关爱。令人感到温暖的是，苏大强患病之后，依然能在生活了数十年的老房子和老巷子中感受到温暖和快乐。这就是创建记忆家园的价值所在，帮助老人“穿越”到过去，其实是为他们留住当下的精彩。

2018年6月，上海市长宁区曾选取三个街道约2.4万名老人进行认知症筛查。结果显示，60岁以上老年人认知症发病率约6.2%至7.2%，80岁以上老人发病率超20%——当不少人仍习惯于将认知障碍症状当成老年人“正常”的记忆衰退时，这一疾病本身有必要引起社会各界足够的重视和救助。从这种意义上来看，在为上海市推进“认知症老年照护体系”叫好的同时，希望其他地区也能尽快启动类似的项目。

目前，养老院改造大多围绕居住舒适度、医疗娱乐设施等硬件下功夫。养老院改造提质，既要在硬件上下功夫，也要在软件上下功夫，多一点人文关怀和精神慰藉。建立在创建记忆家园的基础上，如果养老机构能为认知症老人提供更多健康咨询、康复训练、医疗照护等服务，认知症老人的晚年生活将更加温暖而幸福。