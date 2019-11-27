让陪护者睡好也是医者仁心

共享单车、共享充电宝、共享轮椅……越来越多的共享模式给我们的生活带来了便利。武汉市中心医院在江城率先试水“共享陪护床”，只需用手机扫码支付，即可随时租借，给很多陪护家属带来了便利。（据11月26日《楚天都市报》）

人们常说，医院的情景，是人间冷暖最为真实的写照。这里每天上演着无数的悲欢离合，见证着无数的命运跌宕；有让人感动的温情，也有让人落泪的悲怆。因此，这里的人们，更需要温柔的抚慰、细致的关怀。很多长期住院陪护的人，或自带简易床，或打地铺，或趴在病床边睡。这样既不舒适，也不利于健康。常常有人看护患病亲人，最后自己都生病了，一个原因就是休息不足、过度劳累所致。

虽然之前医院也提供了简易的陪护床出租，但也存在卫生状况欠佳、保管起来费劲、舒适度不够、费用较高等问题。“共享陪护床”针对这些问题做了改善，让使用者有更好的体验，扫码即用、随时使用、重复使用，凸显了“共享”的核心理念。为彻夜守护的亲人们，提供了一个栖息的港湾，一份贴心的便利。

“共享陪护床”关注陪护人群的需求，为他们分忧解难，是一件充满温情和爱心的好事，应予以鼓励和推广。在重症、慢性病人与病魔抗争的过程中，亲友的陪护对其康复有极为重要的作用。他们不仅仅是生活上的照顾，更是精神的支持。如果能创造更多有利条件，为陪护人员多提供力所能及的帮助，让他们安心在医院过夜，陪护的质量会提高，医护人员的负担能减轻。如果病情有变，也有利于医生及时与家属沟通，可谓一举数得。

“共享陪护床”的出现，也体现了医疗环境的发展和改善。无论是此前的医院开放大厅让家属打地铺，还是如今的试水“共享陪护床”，都让人感受到“人性化”的暖意。而这些举措的背后，是一切为患者着想的医者仁心，是“把以治病为中心转变为以人民健康为中心”的大健康理念。希望类似的医疗创意服务得以推广和拓展，满足大家不断增长的健康需求，营造智慧温馨的就医环境。