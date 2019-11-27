西安：立足就医“痛点”促进服务革新不断提升百姓就医获得感

“看病难”“看病贵”，一直是群众普遍关心的热点问题。近年来，西安市围绕群众就医的“痛点”不断革新，大力推进“智慧医疗”项目建设，挂号缴费无须排队，群众看病不再“难”；破解疫苗接种难题屡出奇招，就医“痛点”“堵点”被打通，百姓就医的获得感、幸福感逐渐提升。

中医馆开在了家门口 满足多样化就医需求

今年53岁的薛大妈，居住在灞桥区水岸东方小区，几个月前出现失眠多汗、脱发等症状，辗转多家中医诊所，并没有得到很大缓解。得知离家不远的灞桥社区卫生服务中心里开了个国医馆，她便前来试试。经过3个月的调养，薛大妈的失眠症状明显减轻了。如今，她成了这里的“常客”，还会定期带着小外孙来做推拿。“街上大大小小的中医诊所很多，但这里是经过‘国家认证’的，看病抓药放心又实惠，真是太方便了！” 薛大妈说。

据了解，我市主导投入2345万元建设家门口的中医馆，广泛开展针刺、灸类、推拿、刮痧、拔罐、敷熨、熏洗等技术，如今已经实现了全市199家社区卫生服务中心和乡镇卫生院全覆盖。

同时，我市发挥中医药在疾病防治、健康促进中的优势，对重点人群养生保健行为进行健康指导。每年为65岁以上老年人提供不少于1次的中医健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药养生保健指导。对0～3岁儿童，按月龄向家长提供中医调养、饮食起居活动指导，传授摩腹和捏脊方法。还将高血压和糖尿病等慢性病纳入中医药健康管理范围，中医药“简、便、廉、验”作用在基层得到充分发挥，满足了城乡居民的中医药服务需求。

这种运用中医药防治慢性病的做法，受到了央媒的关注。8月12日，央视《焦点访谈》栏目以“健康中国你我同行”为主题，对西安市发挥基层中医馆作用，在高血压、糖尿病等慢性疾病防治中提供中医药服务的做法予以报道。

“智慧医院”

助力就医体验升级

“排队一小时，看病三分钟”，让传统就诊模式广受诟病。2017年起，针对群众“看病难”问题，市卫健委开始在市属医院开展“无卡化”就医模式改造，一方面利用平安“城市一账通APP”，将服务窗口移到手机上，简化缴挂号费、缴检查费、缴药费三个环节，平均每次就诊可为患者节约45分钟；另一方面开展院内自助机改造，患者通过放置在门诊及住院部各处的自助机，用身份证就可实现建档、挂号、缴费、查询等功能。

如今，14家委直属医院和8家区县医院均已上线“城市一账通”APP及公众号，实现了无卡化就医，挂号、缴费、检查、住院等服务统统上网，挂号、缴费无须排队，大大缓解了群众“看病难”顽疾。

“‘让数据多跑路，让群众少跑腿’始终是我们的奋斗目标。”西安市卫生健康委主任刘顺智说。截至2019年11月25日，已有超48.3万市民通过手机注册认证“城市一账通”，利用“城市一账通”挂号70.42万人次、完成诊间支付39.7万笔。截至2019年11月20日，全市已有219家社区完成支付宝支付改造工作，56家社区完成微信支付改造工作，累计支付笔数52.2万笔。

破解疫苗管理难题

消除群众的心头之忧

疫苗接种是关乎民生的大事。热门疫苗“一针难求”、接种时间与工作时间冲突，一直以来都是令家长们头疼的难题，“假疫苗”“毒疫苗”事件更是让家长们忧心忡忡。

据了解，为了破解疫苗接种难题、消除群众的心头之忧，2019年2月，我市印发《西安市疫苗使用和预防接种提升工作方案（2019—2020年）》，全市计划新建接种门诊133个，2019年年底前每个区县、开发区要建设一个四星级（面积不少于200平方米）接种门诊，鼓励、支持建设五星级接种门诊。家门口享受优质疫苗接种服务成为可能。

同时，延长接种服务时间，城区为周一至周六，农村每周不少于三天，方便了群众接种需求。另外，完善疫苗使用和预防接种电子追溯系统，实现疫苗流通使用管理信息化监管。计划在2020年前开通儿童查验预防接种证、狂犬疫苗管理系统、出血热疫苗管理系统、预约接种和疫苗接种信息查询系统，逐步用电子档案代替纸质档案，以确保接种质量和接种安全。目前全市新建接种门诊49个，另有45个在建。村级接种门诊逐步减少，目前由1400个减少到666个。

除了疫苗接种，我市还推出多项免费公共卫生服务，群众就医的获得感不断提升。目前，我市所有基层医疗卫生机构为辖区居民免费提供健康教育、预防接种等14项基本公共卫生服务。截至目前，累计建立居民电子健康档案798.2万份，免疫接种105.3万人次。市级财政每年预算1000万元，对65岁以上老人免费体检增加胸透、B超体检项目，截至今年第三季度完成65岁以上老年人健康体检49.9万人次。

贫困人口报销80%以上费用

“病根”不再是“穷根”

“感谢健康扶贫好政策，让我这个家再次有了温暖！”说这话的，是家住周至县二曲街道渭泉村五组的葛红利。三年前，她在骑三轮车卖菜的途中，突然身上一阵剧痛，后被查出恶性肿瘤，转诊到西安交大二附院治疗，短短几个月便花去了十几万元，让本来就拮据的家庭陷入了困境。自从他们家被识别为贫困户后，二曲卫生院工作人员便经常上门向他们讲解健康扶贫政策，并通过四重保障政策，报销了葛红利的大部分医疗费用，2018年的报销比例更是高达100%。

为了解决贫困群众因病致贫、因病返贫问题，我市加大资金投入，建立基本医保、大病保险、医疗救助三重保障机制，实行资助参合、报销倾斜、县域内住院“先诊疗后付费”和“一站式”即时结算等政策。截至今年10月底，全市贫困人口出院28938人次，补偿总额1.54亿元，实际报销比例达到80%以上，贫困人口医疗费用负担明显减轻。

此外，大病专项救治病种从2017年的11种增加到今年的25种，覆盖人群不断增加，全市在册管理大病患者1680人，已救治1661人，救治率98.87%。同时，持续加强慢性病签约服务管理，进一步规范服务重点、服务范围、服务主体、服务内容等，对全市250993名贫困人口进行家庭医生签约服务，重点加强28072名慢性病患者管理，确保患病贫困人口得到及时救治。

2019年，我市以解决群众“看病难、看病贵”问题为导向，不断满足人民群众医疗服务新需求，在多重政策的保驾护航下，西安市民的健康梦正一步步变为现实。随着群众就医的“痛点”被逐个击破，健康的西安离广大城乡居民越来越近。（记者 廉晶 李明）