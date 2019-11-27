为孩子计，应该把“戒尺”还给老师

《中小学教师实施教育惩戒规则（征求意见稿）》近日公布，明确提出教育惩戒是教师履行教学职责的必要手段和法定职权。根据学生违规违纪情形，《规则》进一步列出了点名批评、赔礼道歉、面壁反省等惩戒手段，被舆论视为“把‘戒尺’还给老师”的鲜明信号。

“仁义礼智信，天地君亲师”。在中国文化中，教师享有崇高的地位，不仅是授业解惑的“传道者”，更是立德树人的“工程师”，尊师重教也是绵延千年的优良传统。具体到教育方式，“严师出高徒”更是一种常识性的存在。古往今来，多少名人大家在回忆蒙学时，都少不了师长“戒尺打手板”“教鞭高高抬起、轻轻落下”等不无温情的片段。可以说，孩子“贪玩散漫”，老师适当惩戒是完全必要的，而事实也证明，只有严格教诲方能让“小小少年”最终“得成立者”。

可不知从何时起，“戒尺”在课堂上销声匿迹。随着生活越来越好，中国人的育儿观念也悄然变化，家长特别是祖辈对孩子越来越溺爱娇宠，平时在家里舍不得说一句重话，老师在学校稍有惩罚，都心疼不已甚至责难老师。在这样的情势下，很多老师哪敢举“戒尺”？即便学生犯错，也多半“睁一只眼闭一只眼”“多一事不如少一事”。而学校也生怕学生出事、家长闹事，以至于春秋游、踢场球都要家长签免责协议。久而久之，教育只剩“教书”不再“育人”，老师难免也从“灵魂工程师”变成“拿一分钱，干一分事”。老师都成了好好先生，看似“你好我好大家好”，实则对孩子成长大为不利。

惩戒，原点和终点都是教育。就目前来看，从法律层面把“戒尺”还给老师，重提师道尊严的优良传统，既必要也紧迫。无以规矩，不成方圆。中小学正是孩童拔节孕穗的关键时期，尤须老师勤剪枝丫、耐心敲打，引导他们扣好人生第一粒扣子。事实上，合理有度的惩戒与“春风化雨”的慈爱，乃是教育的一体两面，缺一不可。有专家曾说，“老师没有惩戒权，就如同汽车没有装刹车。”特别是当学生荒废学业、欺凌同窗时，老师板起面孔、拿起“戒尺”，往往能让他们在第一时间长记性、习规则、明善恶。当然，“戒尺”的使用也需要刻度的细化。这样一方面能让教师免除后顾之忧，可以名正言顺管学生。另一方面，也能让家长心知肚明，不会动不动“风声鹤唳”。对于学校而言，也可通过有效的监督体系，敦促教师在“手持戒尺”的同时“眼中有光、心中有爱”。

父母之爱子，则为之计深远。孩子的权益必须保护，但保证孩子受到尽责教育的权益同样重要。为了孩子健康成长，家长也应扭转心态，很多时候，严管出于厚爱，负责才是师者仁心。此番相关部门在法律层面细化惩戒尺度，有望在家校之间建立一种透明共识。在边界明确的前提下，家长不妨积极配合学校的管理制度，保证老师“戒尺拿得稳，腰杆挺得直”。这不仅是对教育工作的支持，更是对孩子的最好爱护。