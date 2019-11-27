江苏发放“零材料”卫生许可证

近日，江苏省连云港市市民董女士到连云区政务服务大厅办理美容店卫生许可证，在窗口人员的协助下，不到20分钟就办好了。这是连云区卫生健康委全面推行公共场所卫生许可告知承诺制，于当日发放的江苏省首张“零材料”申请公共场所卫生许可证。

据介绍，连云港市连云区全面开启卫生许可告知承诺制，即对于材料齐全的申请人，当场发放卫生许可证。以往，公共场所经营单位办理卫生许可需要经过“登记申请、现场审查、审批许可”等程序，通常需要20个工作日。

连云区卫生监督所相关负责人介绍，卫生许可告知承诺制是建立在以诚信为基础的一种许可模式，通过优化审批环节、简化审查等内容，推动公共场所管理重心从事前审批向事中事后监管的服务转变，不仅加快了行政审批速度，还强化公共场所经营者卫生管理第一责任人意识。同时，卫监部门会在申请人取得许可证后的1个月内，对申请人作出承诺的卫生标准和要求进行核查，若发现实际情况与承诺不符，执法人员将责令其限期整改，逾期不改或整改后仍未达到要求者，依法撤销该卫生行政许可，并予以从重处罚。（通讯员张海云 记者程守勤）