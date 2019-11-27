怀孕生娃不会影响智力 “孕傻”的真正原因其实是Ta

人们经常说“一孕傻三年”，是指生完孩子后，很多妈妈确实变得有些“傻”。做事丢三落四，转头就忘要做的事情。而有的妈妈如果加上怀二胎，“傻”的时间和状况似乎还要严重一些。这“一孕傻三年”到底是一种夸张的说法，还是确实有它的科学依据呢？就此，科技日报记者采访了陆军军医大学新桥医院妇产科李真教授。

临床中没有明显科学依据

“‘一孕傻三年’这一说法，在临床中是没有明确科学依据的。”李真称，孕妇、产妇或者妈妈不是真“傻”，而是孕妇或者妈妈的注意力和精力被分散的原因。因为在现实和临床中，有很多孕妇和宝妈，并没有受怀孕或生产的影响，有的工作照样得到领导的肯定，职称一样考上，考研、考博样样不落下。这说明不管是孕期还是产后，只要能集中精力去干事情，是不会受任何影响的。

“大家所说的孕傻并不是真的傻，只是把注意力和精力都放在宝宝上，对原本的事情就没有那么关注。”李真说，怀孕后，孕妇的关注重心被转移，大部分注意力就在胎儿身上，吃什么对胎儿好，什么时候睡觉对胎儿好，现在胎儿长成什么样子，大人感冒了会不会影响胎儿发育等，各种担心，严重的人还会充满恐惧，进而影响到工作和生活。

女性当妈妈后，可能忘记工作和生活中一些事情，比如钥匙放在哪里、各种密码记不得，但她们肯定非常清楚的记得孩子奶粉、尿不湿、纸巾的各种牌子、存货量、补货时间，清晰地安排好孩子接种疫苗、儿保、吃奶、睡觉、玩耍的各种进度……其实这个时候女性的健忘、思考能力下降等症状，并不是脑子出现问题，不是“傻”，是注意力被分散造成的。

“如果妈妈们产后记忆力减退，有一部分原因是没有休息好。”李真说，产后大多数宝妈把全部的精力投入到孩子身上，尤其是对一些刚分娩的妈妈来说。不仅白天悉心呵护，每天晚上还要起床给孩子喂奶、换尿不湿，这样严重的睡眠不足对精力和记忆力肯定有很大的影响，即使是正常人，长期这样，记忆力也会有影响。并且一个人的精力是有限的，在这方面付出多了，在其他方面表现出来的就是注意力差、关注力低。

激素水平不会影响记忆

有的人认为，女人在怀孕之后，体内雌性激素水平的改变对孕妈妈的情绪、记忆等有影响。李真同样表示，这是没有科学依据的。

李真解释，女性怀孕之后身体内的雌性激素及孕激素的分泌量都会明显的增加，这样才能保证胎儿在母体内的正常发育。比如体内的黄体酮激素的增多，会引起孕妇夜尿频繁，身体血管扩大，血液流速减慢、脚肿胀、静脉曲张等。人绒毛膜促性腺素的增加，会出现恶心、呕吐、食欲下降的不良反应，不过怀孕三个月后这些症状会慢慢消失。其实怀孕后体内激素变化最明显的还是雌激素，是以前的好几十倍，该激素的改变主要是保证孕妇子宫的供血充足，对胎儿的健康发育才有帮助，并且对身体却有一定好处，因为哮喘、湿疹、关节炎等疾病是依赖类固醇等激素药物来治疗的，因此这时候雌性激素增多对疾病的控制作用很大。

不过这些激素却对孕妇的身体产生了一些不良反应，但对记忆力、反应力并没有影响，这种改变不需要治疗，当女性的孕期一过，孩子一分娩，这些激素值就会恢复到正常了。

李真表示，怀孕本身不会使人的智力有改变，短暂的健忘、做事丢三落四等改变，可能是与产后体内激素水平不稳定、未恢复到正常状态、对周围事物反应慢、容易抑郁有关；或者是因为照顾孩子，生活作息极不规律、长时间劳累、过度疲惫、没有足够的睡眠等有一定的关系；还有部分原因可能是生活重心由事业转为家庭生活，一时间不能适应等。

对此，李真建议孕产宝妈的家人主动分担孕产宝妈的压力，多点关心照顾，尽量多做事，给宝妈放个假期，好好休息。特别是作为丈夫的男性，即使条件有限的情况下，也要在精神上对妻子进行安慰，让妻子开心。同时，宝妈们也要注意，照顾孩子是一件长期的工程，要放松心情，不要凡事都要求自己亲力亲为，要主动邀请丈夫共同参与到孩子的成长中，学会主动放手。照顾好自己，休息好才能更好的照顾好孩子。（本报记者 雍 黎 通讯员 李春梅）