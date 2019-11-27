中国育成硒高效蔬菜杂交种
由中国农科院油料所和国家油菜产业技术体系共同主办的“硒高效菜用油菜新品种现场观摩会”近日在武汉举行，观摩会展示了中国农科院油料所王汉中院士团队培育的全球首个硒高效蔬菜杂交种“硒滋圆1号”。
据介绍，王汉中院士团队依托所发掘的优异种质资源，利用聚合杂交、小孢子培育、分子标记辅助选择等现代育种手段，成功育成全球首个硒高效蔬菜杂交种“硒滋圆1号”，具有极强的硒富集能力，在全国多个非富硒土壤种植其油菜薹硒含量在0.01-0.07mg/kg之间，还具有高钙、高维生素C、高氨基酸和高锌的特性，营养丰富、口感脆嫩。“硒滋圆1号”播种后2个月即可采摘，一次种植可采摘3-4茬，亩产量可达600-800公斤，配套密植栽培措施可实现更高产。
目前国际上推广的富硒蔬菜和富硒谷物有两种来源：一是利用富硒地区土壤种植，二是在种植过程中人工施加外源硒。然而，中国绿色富硒土地仅占耕地的3.5%左右，而施加外源硒对环境的负面影响很大，容易造成二次污染。与会专家认为，利用现代科学技术培育的“硒滋圆1号”，在不添加外源硒的非富硒土壤中生产出富硒蔬菜，提供了大众化的有机硒源食物，有利于提升油菜全产业链社会经济效益，促进“健康中国”和乡村振兴战略实施。（记者蒋建科）
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