上海一医院用人脸识别赶走“黄牛”
复旦大学附属肿瘤医院门诊大厅内新装了一排自助预约机，与普通的预约机不同，这一批机器增添了人脸识别系统：预约专家号之前，系统将读取预约人的身份证，并与摄像头拍摄到的人像进行对比，如不一致，预约人将无法进行下一步操作。“黄牛”号贩在人脸识别预约机前，试图持他人身份证挂号，马上就会被识破。
11月25日，中国青年报·中国青年网记者从复旦大学附属肿瘤医院获悉，该院近期推出了“专家号预约人脸识别系统”，确保现场号源留在患者手中。
记者了解到，自从“实名制挂号”政策实施以来，“黄牛”的生存空间已经小了很多，他们的新套路是，利用刷号技术在互联网上抢占专家号源，找到买家后就退号，再利用买家身份信息线下挂号。部分患者凌晨排队，却常常被“黄牛”以恶意插队等形式挤占掉前排位置，“黄牛”有时会谎称有医院内部渠道，但其实也得持患者身份证现场挂号。
全国闻名的复旦大学附属肿瘤医院，是“黄牛”眼中的香饽饽。来自医院的数据显示，这家医院52%以上的患者来自于外省市甚至境外，他们中的绝大多数人并没有预约挂号的意识。为了保障未预约患者及时就医，医院预留了约30%的专家现场号源。这些现场号源对门诊管理工作是个极大的挑战。
摸清“黄牛”套路后，医院出手了。针对网上预约多次退号的情况，挂号人将被拉入“黑名单”；特别是对于一些稀缺紧张的重点专家号源，退号一次将被纳入违约名单，影响再次线上预约看病……该院门诊办公室主任董枫说，网上预约专家号源的余号和退号，将于专家门诊开诊前一个工作日的中午12:00回到门诊大厅的“人脸识别”预约系统，供现场挂号人预约挂号。
据悉，人脸识别系统应用的一周，有864位患者通过其顺利预约到专家号。而系统运行第一天即抓住一名以身试法的“黄牛”。
除了遏制“黄牛”外，先进的技术还能帮助病情紧急、危重的肿瘤患者找到“绿色通道”。复旦大学附属肿瘤医院近期在官方微信挂号渠道推出了“AI精准预约挂号”功能，植入疑难病症的特征标准，危重患者通过精准预约通道上传病历资料和检查报告，经过人工智能引擎的计算分诊后，符合标准的患者将会优先获得专家号源。截至9月底，医院已有11个外科科室、129名专家开通了精准预约，服务患者12.8万人，符合标准的患者达2万余人。
中国青年报·中国青年网记者 王烨捷 来源：中国青年报
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