国家卫健委：中国艾滋病疫情控制在低流行水平

中国国家卫生健康委员会疾病预防控制局副局长周宇辉26日在北京表示，中国艾滋病防治工作近年来取得了显著进展，艾滋病经输血传播基本阻断，注射吸毒和母婴传播得到了有效控制，全国整体疫情持续控制在低流行水平。

中国疾病预防控制中心26日举办了2019年世界艾滋病日主题宣传活动。

周宇辉在活动上指出，近年来，社会组织发挥贴近民众、易于接触特殊人群、工作方式灵活等优势，在医疗卫生机构指导下，开展易感染艾滋病危险性人群健康教育、安全套推广、艾滋病咨询和动员检测、感染者和病人心理支持与治疗依从性教育等服务，对艾滋病防治工作作出了积极贡献。

“但与此同时，须意识到，中国艾滋病防治形势仍面临诸多挑战。”周宇辉称，当前社交软件等新媒体的普遍使用，增强了易感染艾滋病行为的隐蔽性，人口频繁流动增加了预防干预的难度，艾滋病疫苗、可治愈药物等重大防治关键技术尚未取得突破。

此外，目前全国尚有约四分之一的感染者没有检测或不知晓自身感染状况，已发现感染者中晚发现比例较高，大众对艾滋病防治知识的知晓程度还有待提高，青年学生和老年人自我防护措施仍待加强。

中国疾病预防控制中心主任高福表示，中国疾控中心作为全国艾滋病防治的专业技术机构，将进一步加强技术能力建设，促进创新技术及策略应用和落地，加强新发感染检测技术应用，探索推动“互联网+自我检测”、特殊人群自我检测等工作。(记者 李亚南)