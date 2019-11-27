北京计划将院前医疗急救呼叫号码统一为“120”
北京市计划将院前医疗急救呼叫号码统一为“120”，逐步将999号码回归红十字会“救灾、救助、救护”职能。
26日，北京市第十五届人大常委会第十六次会议听取和审议北京市政府关于“完善院前医疗急救服务体系，提高急救服务能力和水平”议案办理情况的报告。
北京市副市长卢彦表示，北京市推进统一指挥调度和资源统筹，实现120、999急救调度“首接负责制”，建立“谁先受理谁全程负责到底”的工作机制，目前120、999之间每日互转呼叫近200次，避免民众重复拨打急救电话。
下一步，北京市计划将院前医疗急救呼叫号码统一为“120”，逐步将999号码回归红十字会“救灾、救助、救护”职能，999将逐步加强承接非急救转运服务和航空医疗救援任务。2021年后，院前医疗急救服务主要由120承担，999可作为重大突发事件和重要活动保障的补充力量。
数据显示，今年1到10月份，北京市新增运行急救工作站42个，新增运行救护车35辆；平均急救反应时间约16分钟，同比缩短3.1分钟。目前，北京市急救呼叫满足率提升至95%，较年初提高近11个百分点。
卢彦介绍，北京市计划用3年时间，实现平均急救反应时间小于12分钟，急救呼叫满足率大于95%，服务满意率大于98%。今年急救呼叫满足率的目标是超过90%。
北京市人大教育科技文化卫生委员会主任委员刘玉芳建议，按照2021年后“120”承担北京市院前医疗急救服务的目标，加快北京急救中心和120服务网络的改革，打破利益固化，整合各类资源，精简非业务部门，高标准打造院前医疗急救专业队伍，不断提高北京市院前医疗急救服务能力和效率。(陈杭)
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