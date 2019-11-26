张霞，女，汉，大专，党员，1978年8月

工作单位：经开涵霞诊所，从事医生工作19年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2001年--2008年在水海子村任防预和保健乡村医生，

2008年--2016年在小新册村任保健乡村医生，

2016年至今在大新册村涵霞诊所坐诊，同时担任小新册村保健乡村医生

2009年荣获“先进乡村医生”奖

2013年取得“执业助理医师证书”

2018年取得“执业医师证书”，并获得多项荣誉奖

张霞坚持以全心全意为人民健康服务为宗旨,恪守救死扶伤治病救人的神圣职责,以高尚的医德、精湛的医术,极不平凡的光辉业绩和对工作的执着追求与奉献,赢得了来者的信赖、同行的尊敬和社会的广泛赞誉,展现了新时期基层工作者的崇高风范。并先后获得过“先进工作者”,“岗位能手”等光荣称号。虽然有着不菲的成绩,但她仍然坚持不懈地学习,在取得个人进步的同时,帮助身边的同事及下属,积极组织和开展一些极具意义的学术活动和比赛,并在活动中起到表率作用,多次获奖,得到同仁们的一致好评。

行医十载,一心为患者。在她从医生涯中,大家得到了一位优秀的医生,更看到了巿场经济激烈竞争中沉稳、睿智、实事求是、埋头苦干。她以一腔热血,饱含爱心的积极心态,以实事求是,踏实进取的实际行动诠释了医疗卫生工作者执着、敬业、奉献的精神。

古人云:“业医者,活人之心不可无,而自私之心不可有。”她正是秉承着这样的理念,在医生这个岗位上踏实认真地奋斗了整整10年,始终以病人为中心,从不曾有半点私心,用她自己的话说:“医生一旦少了一点无私,那么病人就多了一份危险”,以这样的情操和觉悟,至始至终服务于辖区内的妇女儿童,我们不禁为这样的医生而骄傲,为这样的医生而致敬!也希望更多的医护人员能以孙丽娟同志为榜样,将医疗卫生工作的精神传承下去,为医生这一伟大的职业形象铸就辉煌。