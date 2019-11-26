云南省昆明市：张建福
张建福，男，汉，大专，群众，1975年1月
工作单位：嵩明建福诊所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
个人简历（包括获得荣誉情况，可另附页）
张建福，男，1975年1月出生，专科学历，一名普通的内科医生。从1975年6月至2001年在嵩明县人民医院工作。经过不断地学习加上多年的临床经验，2001年6月创办了嵩明建福诊所至今。从事医疗工作20余年来在平凡的岗位上兢兢业业，任劳任怨，刻苦钻研，得到了患者的赞誉，同事的好评。全心全意，热情为患者服务。在临床工作中，自己急患者之所急，忧患者之所忧、想患者之所想。始终坚持‘医者父母心’的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者安全放在第一位。对待每一位病人 都能做到认真检查，详细解说，因此也得到了患者的信任，合理用药，合理治疗，在病人中树立了良好的职业形象。特别还有的患者，医疗知识薄弱，在他们的观念里，不管是什么病，觉得都要输液，输液好的快，还有的患者呢，就是不管什么病，不好好看，就觉得拖拖就好了，我们看病的，不仅要把身体上的病看好，我们更应该注重患者的心灵，安慰患者，关心患者，毕竟有的病真的还得心药治，所以一个宣教，是我个人比较注重的，我们应该让患者清楚，明白，身体的重要性，合理用药的重要性，心灵建设的重要性，还有的在今后的工作中，自己将更加努力，对患者更努力的关心，弘扬无私精神，用自己扎实的医疗技术，帮助到更多的患者，为基层患者服务。在自己本职工作中争创一流，再攀高峰。
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