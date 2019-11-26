云南省曲靖市：吴萍霞
吴萍霞，女，汉，本科，党员，1958年7月
工作单位：吴萍霞内科诊所，从事医生工作44年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
吴萍霞，从事医务工作44年，自己在平凡岗位上兢兢业业，任劳任怨，刻苦钻研，得到了患者赞扬，同事好评。
全心全意，热情为患者服务，从医40余年来，急患者所急，忧患者之所忧，想患者之所想。始终坚持“医者父母心”的医则，对待患者不分家庭，社会地位，始终把患者的生命安全放在第一位，对待每一位病人，详详细细解说，兢兢业业施诊。掌握病人病情变化，不能按时下班。在工作中时刻为病人着想，从检查到治疗为患者精打细算。如果遇到远道而来的患者，能及时沟通，明确诊断，给予及时治疗，似患者为亲人。
人老心不老，不断提升自己，不断学习提高医疗技术水平，作为一名医生，只有通过医疗服务技术，才能赢得患者信任，于是自己在工作中不断学习掌握专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新疗法，积累新经验，随着医疗技术不断提高，加强责任心、事业心。
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