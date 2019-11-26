云南省昭通市：魏清严

魏清严，男，汉，专科，群众，1982年2月

工作单位：康安诊所

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

魏医生，昭通市昭阳区康安诊所医生，主要从事儿科，内科，外科，皮肤科诊疗，临床经验丰富，理论基础知识扎实，以精湛的医术受到患者的信赖，将医学合理的运用到生活实际当中，病人都很喜欢他，魏医生性格温和对病人和蔼可亲，病人都很喜欢他。

魏医生在看病过程中与病人交流和蔼亲切，他严格执行收费标准，不乱开处方，不乱收费，让群众花小钱就能放心医，医者父母心，对病人热情，关心，耐心听取病人讲述病情，分析他们的需求与意见，上班时严谨认真，仔细诊查每一位患者，把患者当做自己的亲人对待。谨慎用药严格执行常规操作，避免医疗事故发生。