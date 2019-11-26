云南省曲靖市：王志愿

王志愿，男，回族，中专，党员，1976年10月

工作单位：蒋有昌外科诊所，从事医生工作21年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

王志愿医生，1998毕业于曲靖卫校，二十多年来，工作至今，他心系病人，及时为病人解除疾苦，全心全意为病人服务，在日常工作中处处以身作则，遵纪守法，认真开展批评与自我批评，廉洁奉公，不谋私利，医德医风高尚，服务态度好，深受广大群众的好评。

从事医疗临床工作一线20年余，始终以强烈的工作责任心和对病人满腔的爱心，默默地践行一名医师的职责。

对业务技能刻苦钻研，精益求精，待病人情同亲人，真心，热心，耐心，细心，这是王医生一贯的工作宗旨。

医术精湛的他没有辜负患者对他的信任，为了尽快掌握医药知识和技能，他一边工作，一边学习医学知识并参加临床实践，超多的医学书籍，拼命的吸取医学知识，他不断克服困难，为病人治病。