云南省大理市：王旭葵
王旭葵，男，白族，中专，党员，1968年5月
工作单位：大理市湾桥镇湾桥卫生室，从事医生工作25年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1990.3-1994.12在武警总队三支队参军
1994年至今在湾桥卫生室从事临床工作
作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是自己在工作中不断学习，苦练过硬的基本功，掌握本专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新技术、新疗法，了解内科疾病发展的新动态，积累新经验。随着医疗技术的不断提高，加上强烈的责任心和事业心，成了医院的业务骨干，受到了患者的信赖。
工作严谨，责任心强。从医多年来，自己一直保持着高度的责任心、良好的职业道德、严谨的工作态度，并有较强的综合分析能力。在空前紧张的医患关系面前，不抱怨，牢记救死扶伤的职责，严格要求自己，加强医患沟通，提高服务品质，不断学习掌握医患沟通技巧。此外，自己还非常重视诊疗过程中的心理疏通，在给病人看病时，关注患者的心理变化，坚定不移地认为一个亲切的笑脸、一个鼓励的眼神、一句温暖的问候语、一个拉扶的细心动作本身就是一味对症良药。从自己做起，从点滴做起，视病人如亲人，从而赢得了病人的理解、支持与尊重，减少了医疗纠纷发生。
热爱祖国，拥护中国共产党的领导。作为一名中国共产党党员，自己以身作则，积极参加单位组织的政治学习，认真领会理论精神，并积极参加各种义务劳动，积极参加医院的下乡任务，不怕苦，不怕累，先后到过王寨、界都、冶头、皋落、西寨等边远乡镇，立足于本职，立足于社会，为群众提供医疗服务、医疗咨询、卫生保健、精神慰藉服务。依靠熟练的专业技术、良好的医德医风及高尚的思想品质，得到群众的广泛好评。
在工作中自己踏实认真，待人真诚，勤劳朴实，团结同志，宽以待人，从不计较个人得失，无论上班还是休息，病人利益第一，随叫随到，合理用药，合理治疗，不以权谋私，不开搭车药，在病人中树立了良好的职业形象。
在今后的工作中，自己将更加努力，弘扬老一辈的医德医风，爱岗敬业，取信于民，在竞争中求生，在竞争中求发展，在自己的本职工作中，争创一流，再攀高峰。
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