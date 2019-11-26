云南省昭通市：马荣华
马荣华，女，回族，大专，党员，1978年6月
工作单位：鲁甸回族乡葫芦口卫生所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1996-1997 鲁甸县医院实习
2000年在大理医学院进修
2000年在葫芦口卫生所当所长
2016呢喃在北京善医行学习一个月
2016年评为鲁甸县卫生所优秀奖
2018年被评为全国最美基层好医生称号
同时担任中国中医诊所协会常务理事副会长
2017年五月鲁甸县启动家庭医生签约服务全村共签约1670人，签约完成100%，从2000年负责村工作再市卫生局 、镇卫生院的领导下认真做好各项工作失误，能按时预防接种通知单 儿童体检，老年人体检、慢病管理等。工作态度和勤奋敬业，热爱自己的本职工作，能够认真对待每一项工作，投入、热心的为大家服务，认真遵守老公纪律，保证按时出勤，出钱率高，全年没有请假的现象，有效利用工作时间，坚守岗位，全村共有1578户，5578人，有327位老人，其中219人患有高血压，达到80%以上，卫生室有6名工作人员，最多的一天有230名病人，“快到流行疾病高发期时，要下村给600多名儿童打预防针。”在云南省昭通市鲁甸县葫芦口村卫生室，马医生，对群村每户有几口人，谁有什么病都记得清清楚楚。
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