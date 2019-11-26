云南省昆明市：刘洋
刘洋，男，汉，本科，群众，1970年12月
工作单位：禄劝屏山镇刘洋诊所，从事医生工作25年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1996-2001 毕业于云南中医学院
2001后自开诊所
2017年5月被好医生药业集团医学部诚聘为好医生老胃病康复诊疗中心驻禄劝县老胃病特聘专家；
2018年9月参加由清华中华上医厚德工程营养医学研修班学习，并于2018年9月顺利完成清华海峡研究院医学营养研究中心组办的糖尿病方案培训，获得相应证书。
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