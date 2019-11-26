云南省昆明市：李治方

李治方，男，汉，中专，党员，1956年12月

工作单位：昆明市盘龙区治方诊所，从事医生工作44年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

李治方，昆明市盘龙区北辰大道治方诊所医生，主要从事内科，妇科，儿科，皮肤科，骨伤科。临床经验丰富，理论功底扎实，能将所学到的书本知识灵活运用于临床，深受广大患者的信任和爱戴。

在临床工作中，擅长攻克疑难杂症，在内、妇、儿、外、皮肤、风湿、骨伤、结石、男科、疼痛、肿瘤、腰椎间盘突出、顽固性头痛等病均有自己独到的见解，积累了大量的临床经验，在看病中做到想为病人之所想，急为病人之所急，帮为病人之所需，认真负责的看好每一个病人，严格执行医疗技术操作常规，对待病人和蔼可亲，严格执行收费标准。

本人好学上进，性格热情开朗，服务态度端正，服务质量认真，对新知识接受能力强，擅于总结正反两个方面的经验和教训，在当地业界和患者中深受好评。