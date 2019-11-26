云南省丽江市：李庭珍
李庭珍，女，汉，本科，群众，1981年7月
工作单位：古城区李庭珍医师诊所，从事医生工作17年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2002年7月毕业于丽江卫生学校
2002年10月至2011年2月工作于永胜县松坪乡卫生室
2011年3月至2014年6月工作于尔康门诊
2014年7月至今工作于古城区李庭珍医师诊所
李庭珍从卫校毕业后，就回到了老家卫生室工作。开始，李庭珍工作上遇到了不少的困难，经常遇到患者不理解，还有的听不懂汉话，不厌其烦地耐心做好解释工作。不管工作多忙多累，李庭珍都坚持每天下班前详细查看每一位病人，掌握病人的病情变化。经过刻苦努力的学习，不断提高医疗技术水平。作为一名医生，李提珍认为，只有通过不断地提高医疗服务质量才能赢得患者的信任。
从医多年来，李庭珍一直保持着高度的责任心、职业道德、严谨的工作态度。不抱怨，牢记救死扶伤的职责、严格要求自己、加强医患沟通、提高服务品质、不断的学习掌握医患沟通技巧。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn