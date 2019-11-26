云南省丽江市：李庭珍

李庭珍，女，汉，本科，群众，1981年7月

工作单位：古城区李庭珍医师诊所，从事医生工作17年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2002年7月毕业于丽江卫生学校

2002年10月至2011年2月工作于永胜县松坪乡卫生室

2011年3月至2014年6月工作于尔康门诊

2014年7月至今工作于古城区李庭珍医师诊所

李庭珍从卫校毕业后，就回到了老家卫生室工作。开始，李庭珍工作上遇到了不少的困难，经常遇到患者不理解，还有的听不懂汉话，不厌其烦地耐心做好解释工作。不管工作多忙多累，李庭珍都坚持每天下班前详细查看每一位病人，掌握病人的病情变化。经过刻苦努力的学习，不断提高医疗技术水平。作为一名医生，李提珍认为，只有通过不断地提高医疗服务质量才能赢得患者的信任。

从医多年来，李庭珍一直保持着高度的责任心、职业道德、严谨的工作态度。不抱怨，牢记救死扶伤的职责、严格要求自己、加强医患沟通、提高服务品质、不断的学习掌握医患沟通技巧。