近日，中华中医药学会与中国初级卫生保健基金会共同主办了“中医药助力健康中国基层项目”，并在成都召开项目全国会。本次项目阿斯利康将会通过各种不同形式的活动，包括全国网络直播及各种形式的城市会联合助力，旨在坚持以基层为重点，中西医并重，传承、发展中医药事业，在进一步推广、弘扬中医药文化的同时，助力中国健康中国2030。

中医药作为我国独特的卫生资源，包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。然而，在我国，中医药的发展还面临着诸多困难和挑战。首先，我国基层医疗卫生阵地广阔，中医药发展基础和人才建设还比较薄弱，中西医并重方针仍需全面落实，遵循中医药规律的治理体系亟待健全；其次，中药材质量良莠不齐，市场监管亟需大力加强；此外，中医药传承不足、创新不够、作用发挥不充分，基层群众看病难、看病贵等问题都迫切需要解决。

《“健康中国2030”规划纲要》中明确指出，到2030年，要基本实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理。同时，随着近年来我国疾病谱发生的明显变化，高血压、糖尿病、心脑血管疾病、恶性肿瘤等慢性疾病的发病率逐年上升，进一步促进了人民群众对中医药服务的需求。因此，强化质量监管，推动中医药在传承创新中高质量发展，将品质好、经过循证医学验证的中医药落实在基层，是慢病管理工作中的重要环节。

中华中医药学会副会长杨殿兴教授

中华中医药学会杨殿兴副会长在会上表示，中医药以天然、价廉、副作用小及其独特疗效的优势，在基层有着深厚的群众基础。只要发挥好中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势，坚持中西医并重，就能极大减轻人民群众的就医负担、缓解医保压力，走出具有中国特色卫生与健康发展道路，为祖国中医药事业发展作出应有的贡献。

成都市第三人民医院吴镜教授

会上，成都市第三人民医院吴镜教授表示，目前，我国慢性病防控目前处于刻不容缓的局面，已成为威胁我国人民健康的最大公共卫生问题。据《2018年中国慢病管理市场现状与发展趋势》最新的统计报告数据显示，慢性病导致的死亡占总体死亡的80%。如何进行科学预防、有效地管理慢性病，使人民群众少得病，晚得病，减少损害，已经成为建设健康中国的重要内容。

实践表明，慢病防治是建设健康中国的重中之中，中药在预防疾病和治疗慢性病方面优势突出，在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，中药将发挥不可替代的作用。我们有理由相信，在中医药助力健康中国基层项目的推动下，中医药和西医药将相互补充、协调发展，惠及基层人民，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。