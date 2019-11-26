卫健委:不献血不影响个人信用更不会惩戒

人民网上海11月26日电 （王国菁）今日, 国家卫生健康委在上海召开人体捐赠器官转运绿色通道新闻发布会。会上，针对无偿献血纳入征信系统以及不献血个人信用是否会受到影响等热点问题，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红回应说，不献血不影响个人信用更不会有惩戒。

11月14日，国家卫健委会同中宣部、中央文明办、国家发改委等部门联合印发了《关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求各地应当探索将无偿献血纳入社会征信系统，建立个人、单位、社会有效衔接的无偿献血激励机制，对献血者使用公共设施、参观游览政府办公园等提供优惠待遇，定期开展无偿献血表彰活动。

对此，有公众担心不献血个人征信会受到影响。郭燕红表示，无偿献血纳入个人征信系统是个人信用的加分项目，目的是让更多无偿献血者的善举得到更广范围的支持和肯定，让他们的奉献精神得到更多赞誉，不献血不影响个人信用更不会有惩戒。

郭燕红强调，无偿献血是一种自愿行为，献血法也明确规定，国家实行无偿献血制度，国家提倡十八周岁至五十五周岁的健康公民自愿献血。

对于为什么要将无偿献血纳入征信，郭燕红解释说，这样的做法源于地方实践。山东、江西、浙江、江苏等地把无偿献血作为个人征信系统的加分项，无偿献血者在看病就医、金融活动以及文化生活活动中，都能够享受到优惠，有力地促进了公民积极参与无偿献血，形成了激励的氛围。

郭燕红强调，征信体系既有惩戒失信的作用也有褒扬诚信的作用。无偿献血是社会主义核心价值观和人道主义精神的体现,这种精神是社会的正能量,需要弘扬和激励。