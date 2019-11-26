宠物舔主人当心有健康风险

主人让宠物狗舔舔会怎样？当心有健康风险。德国不来梅市一名63岁老汉就因此患病，虽然起初体表未见任何开放性创伤，但终因严重感染死亡。

英国《每日邮报》22日以接诊医生为消息源报道，老人患病前身体相当健康，出现流感样症状3天后初次就诊，当时发烧且呼吸困难。他开始接受治疗时已出现严重败血症，需要住进重症监护室抢救。住院头4天，老人病情急剧恶化，面部出现皮疹，神经疼痛，双腿青肿，进而肝肾功能衰竭，血管内出现血栓，皮肤腐烂，心脏骤停。他随后经心肺复苏术逃过一劫，靠呼吸机等维持生命，但病情进一步迅速恶化，肺部感染真菌，全身起水疱，手指和脚趾出现坏疽。由于他多器官衰竭，加上颅内因大量积液致使大脑永久损伤，医生经家属同意最终撤掉呼吸机，老人入院16天后死亡。

救治团队在《欧洲内科学杂志·病例报告》刊载的文章中写道，老人经宠物唾液感染犬咬二氧化碳嗜纤维菌。这种细菌存活于猫狗口腔中，在极罕见情况下会引发败血症，感染者若不能得到及时医治会导致器官衰竭甚至死亡。人通常只有经由猫狗咬伤或抓伤才会感染这一细菌，而引发重症者大多免疫力低下，但这名老人的经历显示任何人都可能感染这一细菌。

救治医生们提醒，宠物主人一旦出现流感样症状应立即就医，而医生接诊时要注意询问患者是否与猫狗有过亲密接触。