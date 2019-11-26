红糖结块，放片苹果
除了食用，苹果还有许多其他的用途，可谓生活“多面手”。美国《读者文摘》杂志对此进行了总结。
1.催熟生番茄。如果番茄还有些生，可以和熟透的苹果一起放在纸袋里几天，每5~6个生番茄搭配1个熟苹果效果最好。其他蔬果也可以用这个方法催熟。
2.松软发硬的红糖。红糖受潮会变硬、结块，苹果能起到松软红糖的作用。把一片苹果和结成硬块的红糖放在密封的塑料袋中，放在干燥的地方一两天，红糖就会软化成最佳状态。
3.保持蛋糕新鲜。蛋糕放个一两天，水分就会流失。把半个苹果和蛋糕储存在一起，能帮助蛋糕保持水分，延长保质期，比放在冰箱里效果还好。
4.烤肉不发干。用烤箱烤鸡肉很容易发干、发硬。可以先把一个苹果塞在鸡的内膛里，然后再放入烤箱，这样能让肉鲜美多汁。
5.吸收多余的盐。做汤和炖肉时，一不留神就会多放盐。此时，只需把几片苹果放入锅中，再煮10分钟左右取出，多余的盐就被吸走了。
6.清洁油性头发。苹果醋也有妙用。如果头发比平时油，可以在半升水中放一茶匙苹果醋，用来清洗头发就能有效去油。（赵鹏程）
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