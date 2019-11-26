带上枕巾出差，睡得踏实

受访专家：武汉市中心医院神经生命内科主任 经 屏

很多平时睡眠不错的人去外地出差、旅行或是探亲访友时，总是不习惯“新”床，导致失眠，辗转反侧、夜不能寐，我们通常将这种现象称为“认床”。这种现象的科学原理是什么，有办法解决吗？

武汉市中心医院神经内科主任经屏告诉《生命时报》记者，“认床”被睡眠专家称为“第一夜效应”。研究发现，在睡眠实验中，换新床的第一天，左右脑半球在睡眠中表现出了不一样的睡眠深度，该差异发生在大脑的默认网络处（默认网络是一个联系多个脑区的网络系统，在人们走神、发白日梦、注意力分散时活跃，使大脑短暂地脱离工作状态，在清醒时获得休息）。在睡眠时，人类大脑的神经网络大多处于休息状态，而默认网络却并不会完全关闭，这意味着它可能会成为“守夜人”的角色。在睡眠实验的第一夜短暂地播放一些“异响”，被试左右脑半球对这些声音的应答也截然不同，相对“清醒”的左脑半球振幅反应更为激烈，这意味着它的警觉程度更高，因而更易被外界环境干扰。因此，当人们睡在陌生环境时，这一防御机制便会启动，产生睡眠障碍。

经屏说，当出现认床现象时，不要过度焦虑，随着对床的“熟悉”，情况会逐渐好转，也可以选择一些行为训练方法，帮助自己更快适应新的睡眠环境。比如，带上自己熟悉的枕头、枕巾、布偶，穿上平时习惯的睡衣，做做瑜伽，与家人通个电话，或在睡前喝杯热牛奶、泡个热水澡，都可以避免“认床”。需要注意的是，泡澡的水温不宜太热，以37~40℃，让身体感觉到舒适为宜，否则可能会刺激交感神经，导致心跳加快，反而让人兴奋起来，不利于快速入睡。也可以在泡澡水中加入几滴薰衣草精油，帮助身体放松，睡眠质量会更高。（记者 江 越）