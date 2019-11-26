消化不良 敷二椒白姜糊
胡献国
功能性消化不良是指持续性上腹部不适，可伴有食后腹胀、胀气、嗳气泛酸、恶心呕吐等症状。若只有消化不良症状而无其他器质性病变，可认为是功能性消化不良，可能与胃动力障碍、精神因素、胃酸敏感性增加、幽门螺旋杆菌感染有关。
推荐一款可和胃消食的方子，适合消化不良伴有胃寒的患者使用。取胡椒、花椒、白芥子各5克，生姜3片，将二椒、白芥子研为细末，生姜捣烂，加米醋适量调为稀糊状，外敷于肚脐处，敷料包扎，胶布固定，每日换一次即可。方中，胡椒温中散寒、下气消痰；花椒温中止痛、杀虫止痒；白芥子能利气豁痰、除寒暖中、散肿止痛，治喘嗽反胃、痹痛脚气、筋骨腰节诸痛。
患者应注意饮食规律，不吃刺激性食物，避免过劳及精神紧张，戒烟戒酒，可有效预防功能性消化不良。在医师指导下服用促胃动力药物、抑酸药物、胃黏膜保护药物等，有良好的治疗效果。▲
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