雪地靴，穿一天晾一天

冬天的靴子好看又保暖，但如何清洁、保养是一个难题。针对这一问题，日本生活网站“RELIVERS”总结了几个妙招。

1.皮革靴。皮靴有光泽、无褶皱是最好的状态。在穿之前，应先喷一层防水喷雾，保证不被雨水打湿、防灰尘、防滑防痕，最好先在脚跟等不显眼的地方试验是否会掉色后再使用。保养时，最好先在里面放上鞋撑，再用软布（旧T恤等衣物也可）蘸上专用清洁剂擦洗，最后再用干布擦干净。

2.雪地靴。毛毛的雪地靴是时尚男女的最爱，但它很容易脏，不好打理。如果沾上了灰尘，推荐用柔软的马毛刷扫净。因为雪地靴内侧都是毛，容易吸汗、发臭，最好穿一天就在阴凉处晾一天，里面也可以放袋干燥剂。

3.绒面靴。近些年，绒面靴成了市场新宠，但它不能清洗，容易有划痕，很多人不知道怎么保养。为了防止划痕和脏污，穿之前的防水喷雾同样不能少。脏了后，先用干布或干的软毛刷将灰尘擦掉。再用洗洁精、白醋、清水，按照2:1:50的比例配成清洗液，用鞋刷蘸着仔细刷洗鞋面，泡沫用海绵吸干。之后再用清水刷洗一两次，放在通风处风干即可。（赵可佳）