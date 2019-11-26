保障医保电子凭证使用安全
据报道，全国医保电子凭证发布仪式日前在山东济南举行。医保电子凭证是全国医保线上业务唯一身份凭证，河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东7个省（市）的部分城市将陆续开通使用，这意味着今后参保人可以“看病不带卡，只用医保码”。
【短评】上线医保电子凭证是一项便民之举。为确保医保电子凭证个人信息安全，有关部门做了大量工作，比如采用国产加密算法、数据加密传输、动态二维码展示等，取得了积极的成效。但应认识到，开展医保线上业务，个人信息安全是重中之重，未来还应进一步出台更严密的制度规范，促进技术改进升级，同时加大对违法行为的防范和打击力度，切实保障医保电子凭证的使用安全。
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