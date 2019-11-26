中医药行业再添3名院士

日前，2019年中国科学院和中国工程院院士增选当选院士名单公布。中医药领域3人当选。其中仝小林当选中国科学院院士，刘良、王琦当选中国工程院院士。这是继1999年陈凯先当选中国科学院院士20年后，中医药领域再次产生1位新的中国科学院院士。是继2015年黄璐琦当选中国工程院院士4年后，中医药领域再次产生2位新的中国工程院院士。

10月26日发布的《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》提出：“国家重大人才工程、院士评选等加大对中医药人才的支持力度，研究在中国工程院医药卫生学部单设中医药组。”足见国家对健全中医药人才评价激励机制的重视。

仝小林，中医内科学家，中国中医科学院首席研究员，长期致力于中医药传承与创新研究，在现代中医诊疗体系和方药量效学科的构建等方面做出了扎实而卓越的贡献。他重新构建现代疾病的中医诊疗体系，将传统中医与现代医学进行有效对接。针对糖尿病，重新对其进行中医分类分期分证，建立了完整的中医理论体系，并确证了中药降糖、降脂、减重、调节肠道菌群作用，改变了中医药长期以来的辅助治疗地位；针对复杂性疾病代谢综合征，创建了中医膏浊理论辨治体系，填补了中医对该疾病认识及治疗空白，实现了对肥胖、血糖、血脂、血压异常等多代谢紊乱的整体治疗。

刘良，澳门科技大学校长，中药质量研究国家重点实验室主任，兼任世界卫生组织传统医学项目顾问、国际标准组织ISO/TC249技术委员会中药标准化工作组召集人、国家自然科学基金特邀研究项目审评专家等职务。刘良是中药抗炎免疫药理、中药新药研发、风湿与关节炎研究领域的知名专家，在国内外学术刊物及会议发表研究报告逾300篇，包括世界顶尖科学期刊Nature，担任多种英文学术期刊编辑。

王琦，国医大师，北京中医药大学终身教授、主任医师、研究员、博士生导师，北京中医药大学国家中医体质与治未病研究院院长，第四届中央保健委员会会诊专家，国家中医药管理局中医体质辨识重点研究室主任。全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，中医药传承博士后合作导师，国家重点基础研究发展计划（“973”计划）首席科学家。享受国务院特殊津贴的有突出贡献专家。擅长治疗内科消化、呼吸、内分泌、免疫、循环等系统以及男科常见病和疑难杂症，疗效显著。从事科研工作40多年来，先后主持国家级科研项目14项，获得国家科技进步二等奖1项、何梁何利基金科技进步奖1项、部级一等奖9项、二等奖6项；发明专利15项。（记者徐 婧）