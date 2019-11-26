广东全方位多层次学习宣贯“两法”

近日，由广东省药品监督管理局主办、广东省执业药师注册中心承办的《疫苗管理法》和新修订《药品管理法》宣贯师资专题讲座在广州举行。

讲座介绍了“两法”制修订背景，并重点解读疫苗药品管理条款。广东省药监局邀请法学、药学专家参与备课研究，力求将理论与实践相结合。同时，讲座采取课堂讲授、学员试讲、大会交流等多种形式，显著提升了互动性和学员参与度。

据了解，广东省药监局组建了由相关处室、直属单位人员以及专家组成的“两法”宣贯讲师团，并接受国家药监局组织的培训。

广东省药监局强调，全省药品监管部门要充分认识开展“两法”宣贯的重要意义，切实增强责任感和使命感，落实工作责任，积极开展“两法”宣贯工作；要加强学习，准确把握“两法”的精神实质和重点内容；通过举办培训班、研讨会、专题讲座、网络培训等方式，强化对一线监管人员的培训，进一步提升药品监管人员依法行政的水平和能力；要指导和督促药品上市许可持有人和相关单位认真学习“两法”，全面落实主体责任，形成全方位、多层次、无死角的学习宣贯格局，为“两法”实施奠定坚实基础。（记者陈海荣 通讯员陈小露）