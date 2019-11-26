北京海关物流监管创新助力生物医药产业发展

如今的北京，医药进口规模占全国的五分之一，疫苗进口更是占到全国的95%。

如此大的流量背后，是惊人的效率。在优化营商环境的大背景下，北京海关所属天竺海关不断推进物流监管模式智能化改革，确保“两步申报”工作落实落细，吸引越来越多的医药企业选择在综保区内生根发芽。目前天竺综保区有医药企业18家，其中5家企业适用增值税一般纳税人试点政策，3家企业获得海关高级认证。

“截至今年10月，综保区进口药品总值达920.89亿元，已超过2018年全年进口总货值847.17亿元。”天竺海关关长阿骊说，为让企业感受“更快更好”的“北京效率”，海关打造快速通关流程，形成“24小时”应急服务机制，实施分类监管模式创新。在严密监管的同时，为企业提供更加优质的服务，成为天竺综保区不断改革创新的出发点。

疫苗类货物通关仅需2小时

又一班载有上亿货值疫苗的飞机在首都国际机场降落，滑过长长的跑道，一个个冷链包被迅速装上早已整装待发的货车，开往海关接受查验，随后进入天竺综保区。

从飞机落地到货运入区，疫苗类货物一线进口整体通关时间能有多快？答案是2个小时，大幅低于全国平均进口通关时长。正是由于高通关效率，2019年1-10月，天竺海关对疫苗等特殊物品，现场监管货值提升，达7852万美元，远超2018年3872万美元。

“先入区后报关、提前申报、分送集报等便利措施，让飞机落地后疫苗在极短时间内就能运到保税区，对整个药品的品质管控是很大保障。”智飞空港（北京）国际贸易公司总经理娄银飞说，公司进口疫苗往往一票货的货值就接近一个亿，能否及时通关、提货，保证药品品质，是企业至关重要的生死线。

“口岸仓储费，特别是冷链仓储，往往是按天，甚至按小时来计费。通关时长哪怕缩短一个小时，仓储费用节约都十分显著，一年下来节约费用能接近百万元。”宏远控股集团保税事业部总经理杨国宁说，国外一些药企对通关时效还有明确要求，比如强生医药器械类必须一天内通关，通关时效不断提升，也给了北京企业与外国药企积极合作的信心。

24小时应急服务“随约随到”

“装满疫苗的飞机飞过来只要12个小时，但无法提前确定起飞机场，这可怎么填报审批，顺利进境？”回忆起今年曾遭遇的难题，永裕医疗用品公司物流营运总部助理总经理朱志广仍难掩激动。

原来，永裕医疗合作的法国疫苗公司生产的五联疫苗需要体积非常大的冷包，以确保冷链质量。“对方会在欧洲全境去找合适机场与飞机运送，这使得我们无法提前确定起飞机场，但疫苗产品进境前的特殊品审批，是需要填报起运国和起运港口的。”朱志广说，好在天竺海关采取一项新做法，即按照疫苗生产国地址做出具体审批，在疫苗进境后，再根据起运国信息、转运清单进行后期核销，这个大问题也迎刃而解。

不过，永裕医疗运送疫苗的飞机往往在凌晨落地，冷包运送的疫苗对时效要求又十分紧迫。“天竺海关每次都在深夜或凌晨安排专人来查验，并确保疫苗放行后能够顺利地进入保税区。目前天竺海关对企业基本是‘随约随到’，提供7×24小时的现场查检及入库查检，卡口也能24小时应急验放。”朱志广感叹道。

永裕医疗的一系列经历，也让合作的法国药企感受到综保区营商环境的显著提升，并对疫苗进口计划做出相应调整。“今年他们准备向中国推出120万支进口疫苗，并把原本从上海进境的疫苗计划全部调整到了北京，截至明年3月，还会陆续增加120万支的供应，进口额将达7.2个亿。” 朱志广说。

监管创新为企业“有感”服务

除了通关时长缩短，天竺海关分类监管按库位管理的试点，也让杨国宁感到企业成本显著降低。据悉，此前的分类监管，货物必须按保税和非保税分开存放，企业需要单独使用一个非保区域存放清关后货物。

“哪怕两个仓库相距不远，只要车一动就是笔耗费。”杨国宁掰着手指算了笔账，“按库位管理后，企业可以进行库内多元化储存，并根据实际的销售需求，包括上市需求，做及时的货位调整，极大提高了仓储率。对公司来说，这可以让我们节省成本一半以上，包括时间成本、人员成本，以及车辆费用等。”

“对疫苗企业来说，每一次货物的迁移都会增加药品的风险。分类监管按库位管理可以减少对药品没必要的挪动，大大降低了品控风险，保证产品质量。”科园信海医疗用品公司副总经理李磊说，天竺海关今年还出台了新的药品销毁政策，允许过期药品在保税监管状态下进行销毁，也为企业的库房仓储显著减轻压力。

争分夺秒帮企业快速通关，及时响应企业查检需求，不断创新企业监管措施，北京海关还在酝酿着新一轮物流监管模式智能化改革。北京海关副关长高瑞峰说：“天竺综保区的发展，是首都外贸结构不断优化、动能转换加快的缩影。北京海关将坚持不懈地进一步压缩通关时间、提供优质高效服务，推动北京市营商环境不断优化。”(记者 袁璐)