上海市药监局通告14家医疗器械企业飞检情况
上海百特医疗等4家企业又被“点名”
日前，上海市药品监督管理局发布的《关于对医疗器械生产经营企业开展飞行检查情况的通告》（以下简称《通告》）显示，该局采取跨区交叉检查方式，对部分列入五级监管的高风险医疗器械生产企业、销售无菌和植入性医疗器械或有特殊温控要求的高风险医疗器械经营企业进行飞行检查。检查发现，7家医疗器械经营企业和7家医疗器械生产企业存在问题。存在问题包括：不符合《医疗器械生产质量管理规范》相关规定，生产质量管理体系存在严重缺陷，经营场所、库房地址与实际不符，未依照规定执行经营质量管理制度等。
11月22日，记者在中国健康传媒集团食品药品舆情监测分析系统中搜索发现，自2018年1月1日至今，此次《通告》中涉及的4家企业——百特医疗用品贸易（上海）有限公司（以下简称上海百特医疗）、上海国贤义齿有限公司（以下简称上海国贤义齿）、上海力申科学仪器有限公司（以下简称上海力申科学）、上海固得医疗器械科技有限公司（以下简称上海固得医疗）均曾被监管部门“点名”。
9月20日，国家药品监督管理局发布的《国家医疗器械监督抽检结果的通告》显示，Medical Component s，Inc.［代理商：百特医疗用品贸易（上海）有限公司］生产的2批次腹膜透析导管及附件，流量不符合标准规定。
上海国贤义齿，从事义齿定制加工和义齿材料销售。2018年10月19日，上海市金山区市场监管局对上海国贤义齿涉嫌在未经许可的生产场地从事医疗器械生产案作出行政处罚决定。
上海力申科学，从事医疗器械、实验室仪器、消毒产品（除一次性使用医疗用品）等生产、经营活动。2018年7月16日，上海市药品监管部门发布2018年第2期医疗器械监督抽检质量通告，标示为上海力申科学生产的高频电刀（编号0317G0814NJ3）被发现“连续漏电流和患者辅助电流”项目不合格。
上海固得医疗，从事口腔义齿定制加工、医疗器械领域内技术开发等经营活动。2018年7月11日，上海市药监部门发布《关于2018年上半年医疗器械生产企业跨区飞行检查情况的通告》，上海固得医疗被发现设备、生产管理、质量控制、不合格品控制等7个方面不符合《医疗器械生产质量管理规范》相关规定，生产质量管理体系存在严重缺陷。（记者李硕）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn