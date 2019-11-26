湖南猪肉市场供应稳中有升

日前，记者从湖南省农业农村厅了解到，湖南猪肉市场供应整体平稳。据国家调查队统计，截至今年第三季度末，湖南保持生猪存栏2625.5万头；能繁母猪存栏236.9万头。10月份，湖南53个生猪调出大县监测数据表明，全省生猪和能繁母猪存栏环比均有不同幅度增长；全省猪饲料产量环比增长6.22%，其中哺乳仔猪料、后备母猪料环比分别增长7.74%、23.13%，显示出较快的养殖复产速度。与此同时，湖南生猪价格已连续两周回落，11月13日全省生猪均价为40.23元每千克，环比上周降幅达4.8%。

今年7月以来，受多重因素叠加影响，湖南生猪产能降幅较大。为稳定市场预期，9月11日，湖南省政府印发《关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施》，针对疫情防控、产业发展、市场供应出台12条具体措施。

在政策激励下，湖南小散户产能降幅收窄，大型生猪生产企业与各县市政府合作，加速推进项目建设。邵阳市在前三季度实现生猪出栏518万头，提前完成省定目标后，通过模式创新，继续推进生猪产能提升。据省农业农村厅近期调研，36个省内外龙头企业在湖南的落地项目，预计总投资86.77亿元，到2020年底新增产能712万头，其中今年底可投产产能达203万头。（记者申智林）