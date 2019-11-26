整形承诺维持半年，咋俩月“失效”

济南市民周女士近日遇到烦心事。9月14日,她在市中区的弗洛拉医疗整形诊所做了全脸自体脂肪填充,花费23600元。诊所承诺效果三个月最佳且能维持半年,没想到刚俩月就没效果了,脸部凹陷非常难看。她试图找诊所讨说法,但遭工作人员拉黑。目前,市中区卫生监督部门已介入调查。

手术结束前听到对话

医生说“她听不见”

据周女士介绍,今年9月,她身上发生了很多事,导致状态不太好,想整形改变一下自己。随后,她通过各种途径寻找整形医院,通过对比价格等,最终选择了弗洛拉医疗整形诊所。“当时说做的项目是面部自体脂肪填充和面部线雕提升,一共23600元。”

因为从来没做过整形手术,周女士刚开始有点犹豫,而整形诊所的工作人员却一直催她去做。经过沟通,她同意在9月14日进行手术,并通过微信转账预交了5000元的手术定金。

9月14日一大早,周女士独自来到弗洛拉医疗整形诊所,刚到诊所,工作人员就让她缴纳了剩余的手术费用18600元。交完手术费后,工作人员却向她推荐“活细胞”相关的项目,并“用线打鼻子”,她以不了解为由拒绝,坚持做面部自体脂肪填充。

手术前,周女士签了手术知情同意书,随后诊所工作人员给她抽血,并开始麻醉进行手术。在手术快结束时,她恢复了意识。“我突然感觉鼻子有针刺入。”周女士说,她的手术项目里并不包含鼻子,她本来还纳闷医生为何要动她鼻子时,又听到护士询问医生为何不交鼻子的钱要动鼻子,医生回答说“她听不见,你们不要告诉她”。

手术结束后,周女士被工作人员扶下手术台,并在诊所内打了四五瓶吊瓶。直到下午6点天快黑时,她才离开诊所。临走时,工作人员还向她收取了医药费和一盒消炎药的药钱18元。“我已经给他们交了23600元,为什么还要收费?为什么事前不跟我说?”周女士生气地表示。

术后发现鼻子有针眼

面部凹陷出现硬块

因手术快结束时觉得鼻子被注射了东西,周女士回家后一直心神不宁。照镜子时,她发现鼻子上确实有针眼,而且两侧脸颊也有针眼。“我猜是她可能想给我挖个消费陷阱,在鼻子打的东西过几个月消失,然后他可以继续给我推荐,让我做肋软骨隆鼻。”

9月16日,术后两天后周女士回到弗洛拉整形诊所拆线时,要求诊所提供医疗资质,并质问工作人员到底给自己的鼻子和脸颊注射了什么东西。“他们承认院长送了我一支瘦脸针,并承认动了鼻子,后来问医生才说往我鼻子里打了一点脂肪,省得以后透光。”

“你送东西也得结合我的现实情况啊!”周女士说,后来她了解到,如果正在备孕半年内是不能打瘦脸针的,虽然她没有备孕,当天正处于生理期,她听说瘦脸针和消炎药是冲撞的,会在身体内造成不良反应,这两个月经期紊乱她怀疑与被注射了瘦脸针有关。

周女士告诉记者,本来诊所工作人员向她承诺手术效果会在三个月达到最佳,能维持至少半年,刚开始效果还挺好,但到10月份,也就是手术后刚一个多月时,她就发现整形没了效果,不但面部凹陷,皮肤也出现了硬块红肿,一碰就疼。这让她无法接受。

找出诊所当时给开的收据,周女士发现收据上的公章竟然和诊所名字不一致。“诊所名字叫‘市中弗洛拉医疗美容诊所’,但公章上的名字却是‘书中弗洛拉医疗美容诊所’,查询下面的公章编号也没查到,我怀疑是假公章。”周女士称。

随后,周女士找到弗洛拉整形诊所讨要说法,但诊所却称她就医登记时留的名字和身份信息是假的,认为她是有预谋的诈骗,多次沟通未果工作人员最终将她拉黑。无奈,她只好向卫生监督部门举报,但卫生部门却告诉她证据不足,无法确定手术是全麻。

“我现在就要求他们给我公开道歉并全额退款,然后补偿我这几天的误工费还有到医院检查的费用。”周女士说,事后她到正规医院做了鼻子的超声检查,结果显示鼻梁皮下软组织内有线状的东西,虽然诊所称是脂肪,但她并不相信,担心以后还会出问题。

涉事诊所:手术病历等资料已交到卫生部门

11月22日下午,记者来到位于市中区玉函路87号的弗洛拉医疗整形诊所,不过诊所并未开门。11月25日,记者再次来到该诊所。一楼大厅放着该诊所的宣传展板,有弗洛拉医疗整形1995年至今的发展历程和诊所的整形案例,可以看到确实有面部自体脂肪填充的项目。

就周女士反映面部整形刚俩月就没了效果的情况,诊所工作人员向记者表示,目前诊所负责人不在,不方便接受采访。“她也给卫生局打电话了,所有的资料我们都已经交到卫生部门去了,当时她的手术情况、病历,都已经交到那儿了。”工作人员称。

随后,记者留下电话希望诊所负责人在下班之前回电。不过,截至晚上7点记者发稿前,弗洛拉医疗整形诊所仍未给出任何答复。

国家企业信用信息公示系统显示,市中弗洛拉医疗美容诊所成立于2018年10月22日,在市中区市场监管局注册登记,经营范围为诊疗服务(凭许可证经营)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。“多证合一”信息公示显示,该诊所有公章刻制备案。

25日下午3点多,记者联系到市中区市场监管局,工作人员表示,企业经营范围由行政审批局负责,公章问题由公安机关负责。不过,记者在济南市公安局治安支队印章治安管理信息系统上,并未查询到“弗洛拉医疗美容诊所”的相关信息。

随后,记者又联系到市中区卫生健康局,工作人员告诉记者,他们确实已接到周女士的12345的热线投诉,目前具体情况还在处理中。（齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 戚云雷）