世界气象组织——
全球温室气体浓度再创新高
新华社日内瓦11月25日电 （记者刘曲）世界气象组织25日发布新一期《温室气体公报》，指出地球大气中温室气体浓度再次刷新纪录，温室气体水平持续增长已成长期趋势，未来将导致愈发严重的气候变化。
二氧化碳是大气中主要的长效温室气体，可在大气中滞留数百年。公报说，2018年，全球二氧化碳浓度达到407.8ppm（1ppm为百万分之一），是1750年工业化前水平的147%。
世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯在公报发布会上说，尽管各国在应对气候变化的《巴黎协定》中作出承诺，但大气中温室气体水平的增长还没有放缓迹象。他敦促各方更好地将承诺转化为行动。
“值得注意的是，上一次地球出现类似二氧化碳浓度是在300万至500万年前。那时的温度比现在高2至3摄氏度，海平面比现在高10至20米。”塔拉斯说。
公报说，人类燃烧化石燃料是导致二氧化碳增加的主因。塔拉斯在发布会上说，包括热带雨林在内的大面积森林消失也导致大气中二氧化碳浓度增加，如去年北半球大范围森林火灾就造成大量二氧化碳排放。
此外，另外两种温室气体甲烷和氧化亚氮的浓度也比过去高出很多。公报说，甲烷也是一种长效温室气体，其排放60%来自畜牧、利用化石燃料等人类活动。
《 人民日报 》（ 2019年11月26日 17 版）
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