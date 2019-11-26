河北：33项举措呼应群众健康需求

近日，河北省政府印发《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》。该省卫生健康委副主任江建明在《意见》解读新闻发布会上介绍，《意见》遵循了坚持四医联动改革、以基层为重点、预防为主三方面原则，围绕解决群众看病就医问题，从完善分级诊疗制度、强化医保对改革的支撑作用、强化药品供应保障全程管理等8个方面，提出33项改革举措，以满足群众健康就医需求。

据介绍，针对该省优质医疗资源总量不足、结构不合理、分布不均衡的状况，《意见》提出，对常见病、多发病、慢性病，提高基层医疗卫生机构医保报销比例，降低三级医疗机构医保报销比例；家庭医生签约服务要扩面提质，对工作突出的签约医生，在人员聘用、岗位培训、评奖评优、职称晋升等方面予以倾斜；设立基层卫生高级职称，取消职称晋升的科研和论文限制。

在医院改革方面，《意见》明确，推进院长职业化建设，实行任期目标责任制和年薪制。完善价格动态调整机制，逐步提高医疗服务性收入占比。

在医保改革方面，《意见》提出，探索开展药品耗材采购由医保部门直接结算制度；建立健全城乡居民和城镇职工门诊统筹制度，将高血压、糖尿病门诊用药纳入医保报销范围；降低城乡居民大病保险起付线，并将城乡居民大病保险报销比例由50%提高到60%；实行中医医院与同级综合医院病种定额标准相同的支付政策，中医医院的医保报销起付线可比当地同级综合医院下浮一级；要启动医用耗材分类集中采购，推进京津冀高值医用耗材联合采购。

此外，针对基层用药难题，《意见》提出，统一医联体内用药目录，满足群众用药需求。（特约记者贾志海 记者肖建军）