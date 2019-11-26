秋冬干燥，小儿湿疹高发！

清远的天气转眼步入秋冬，空气逐渐变得寒冷干燥，有些爸爸妈妈就会发现，孩子的皮肤出现问题了，湿疹反反复复发作，皮肤变得干燥、红肿甚至皲裂。为什么明明是干燥的天气，孩子却经常发生湿疹呢？

“其实，秋冬是婴儿湿疹的高发季节。”清远市人民医院皮肤科主任医师江惟苏说，对于湿疹的认识，有很多的人都存在一定的误区，普遍认为只有在潮湿多雨的夏季才是皮炎湿疹类皮肤病的高发季节，于是就放松了秋冬季对婴儿湿疹的预防。其实，秋冬气候寒冷干燥，婴儿的皮肤有的时候比较难以适应，如果护理不到位也很容易出现湿疹。

儿童的皮肤屏障功能尚未健全，更容易被湿疹“攻击”

从10月份以来，在江惟苏的门诊中，湿疹患儿明显增多。牛牛（化名）今年一岁半，当家长抱着进诊室时，哭闹不止，小手还不停地往身上挠。江惟苏将孩子的衣服掀起一看，牛牛的四肢长满了红斑、丘疹，有些部位已经化脓，甚至糜烂。

原来，牛牛一个月前出现了湿疹的症状，但是家长一开始并没有重视，听老人说用民间偏方，找草药煮水给孩子洗澡，殊不知病情没有得到好转，湿疹反而更严重了。

江惟苏介绍，湿疹的症状很典型，宝宝的皮肤会发红、起丘疹、糜烂甚至结痂。湿疹患儿在出生后就开始发病，这个阶段的婴儿，皮肤的屏障功能还没有健全、免疫系统还不够完善，容易受外界物理化学因素的刺激。婴儿湿疹病因复杂，有先天的体质因素，也有后天环境影响，具体的发病原因在医学上尚未明确，但从临床的数据可以得出，诱发儿童湿疹与以下几个方面有关。

先天过敏性皮肤。小儿湿疹是一种过敏性皮肤病。主要原因是对饮食、空气或接触物不耐受或过敏所致，与宝宝的体质有一定关系，多发于过敏体质小儿，临床数据表明，约有3/4的患者父母双方或单方有过敏性疾病病史；

气候影响。秋冬季节气候干燥，宝宝的皮肤也变得十分干燥，而易发湿疹的宝宝通常是敏感体质，干燥的肌肤一旦遇上过敏原就会诱发湿疹；

化学物质刺激。一些不适合婴儿用的肥皂、沐浴露、衣物的合成纤维等可能含有刺激性的化学物质，宝宝皮肤未发育成熟，免疫系统功能弱，皮肤不能像大人那样成为人体抵抗致病菌的第一道防线，更容易受到化学物质的刺激，从而引发湿疹；细菌感染；花粉、动物皮毛等。

让孩子远离湿疹，做好以下七点很重要

湿疹是一个慢性且易反复发作的炎症性疾病，家长做好护理工作，可以减少湿疹的严重程度和发作频率。做好以下七点，让宝宝舒适过秋冬。

第一，过敏性体质的孩子，要积极寻找过敏源，从而在饮食和生活习惯上避开过敏源，减少发病几率。

第二，做好室内保湿工作，秋冬季节可以选用加湿器，控制室温在26℃、相对湿度在30%-60%左右为宜。

第三，清淡饮食，少吃辛辣、油炸类的食物，尽量选择清淡有营养的食物，尽量选择清淡的食物，减少对皮肤产生刺激。

第四，坚持母乳喂养至两岁，母乳致敏性最低，还可以提高宝宝的免疫抵抗力，如果母乳不够，可选择一些尽量接近母乳配方的奶粉，避免选择容易上火的奶粉。

第五，穿着宽松、纯棉的衣物，若衣物太贴身，皮肤的汗液无法蒸发出来，极易对孩子的皮肤造成刺激，松软质地的棉质衣物，更有利于宝宝的皮肤健康，除了穿着的衣物外，床上用品也应该全棉。

第六，洗澡的水温不宜过高，选用温和的沐浴露。小孩的洗澡时间不宜过长，最好控制在5分钟左右，水温控制在32-37摄氏度之间，建议清水洗澡，以免破坏皮肤屏障，可选用弱酸性无刺激沐浴露，洗完澡后全身涂抹润肤露。

第七，加强保湿工作，要给孩子选择保湿效果好、不过敏的润肤霜，每日足量、多次给孩子擦至皮肤润滑光泽。即便湿疹不发作，皮肤不干燥，也应该每日两次擦润肤霜预防湿疹复发。猪油、菜油等天然的油脂也是不错的婴儿保湿用品。

外用激素药膏不影响健康，湿疹发作该用药时不能停

婴儿湿疹发作后，如果不进行正规治疗和科学护理，容易导致复发和加重，并继发单纯疱疹、脓肿等并发症及皮肤色素沉着等后遗症；而且湿疹影响患儿食欲和睡眠，长期不愈导致体重不增、身高不长。

近几年，婴儿湿疹发病率逐渐升高，严重的会出现破皮结痂渗出，甚至导致疱疹病毒、引起败血症。江惟苏坦言，不少家长在对儿童湿疹的治疗上存在误区，认为激素不好，不肯用湿疹药膏。

对此，他解释，湿疹药膏有外用激素药物与非外用激素药物，激素药物只是涂抹在皮肤表面，只在局部起作用，和口服、注射激素是不一样的，渗透到体内并影响生长发育的可能性较小，因此不用太担心激素问题。有时用药后会肤色不均、皮肤变薄，往往也是过敏疾病本身引起的，并非药物缘故。

但是即便如此，仍旧有部分家长心存顾虑，只给孩子用药两三天，湿疹症状明显好转一些就停用了。江惟苏表示，有时候湿疹看似症状消失了，但用皮肤镜观察皮肤就会发现炎症仍然存在，随意停药很容易造成湿疹反弹。

那么如何把握用药度呢？江惟苏建议，弱效激素的使用不能超过三个星期，局部最好不超过两周，在湿疹症状明显消失后，可改用其他非激素药代替，值得注意的是，儿童湿疹不管是用药还是停药，都应在专业医生的指导下进行，用药切忌盲目跟风。