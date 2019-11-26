英研究说中学生不吃早餐可能会成绩差

新华社伦敦11月24日电 英国研究人员在国际期刊《公共卫生前沿》新一期上发表论文说，与经常吃早餐的学生相比，很少吃早餐的学生在英国普通中学教育证书考试（GCSE）中获得的成绩更差。

英国利兹大学研究人员在2011年调查了西约克郡的294名16岁到18岁的学生，研究人员请他们回忆了中学期间吃早餐的情况。结果发现29%的调查对象很少或几乎不吃早餐,18%的学生偶尔吃早餐，还有53%的学生经常吃早餐。

研究人员在综合考虑了社会经济地位、种族、年龄和性别等因素后发现，与经常吃早餐的学生相比，很少吃早餐的学生在普通中学教育证书考试中获得的成绩更差。英国的普通中学教育证书考试大致相当于中国的初中毕业考试，成绩分为不同等级，这项研究中将A*级折合58分，A级折合52分，B级折合46分，随后每级差6分，计算显示前述两个群体的学生平均分相差10.25分。

领导这项研究的利兹大学心理学院研究人员凯蒂·阿道弗斯说，早餐可以在一天的学习活动开始时为大脑提供能量，不吃早餐对中学生成绩有不利影响。